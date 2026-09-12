सालों से अस्पताल से गायब हैं 10 डॉक्टर! मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, बोले CS- अब ऐसे नहीं चलेगा काम

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Absent Doctors Departmental Action: मुंगेर जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जिले के विभिन्न प्राथमिक, सामुदायिक व अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्रों में वर्षों से बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी से नदारद चल रहे 10 चिकित्सकों पर अब विभागीय कार्रवाई का शिकंजा कस दिया गया है। लंबे समय से गायब चल रहे इन डॉक्टरों के विरुद्ध पूर्व में प्रपत्र-क (आरोप पत्र) गठित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद अब विभाग ने तामिला (आधिकारिक नोटिस तामील) की कार्रवाई भी पूरी कर ली है।

मुंगेर जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से वर्षों से बिना किसी सूचना के गायब चल रहे 10 डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का कड़ा एक्शन

अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत पूर्व में प्रपत्र-क गठित होने के बाद अब संबंधित सभी 10 चिकित्सकों को तामिला भेजने की प्रक्रिया पूरी

कोई 2022 तो कोई 2023 से नदारद; असरगंज, हवेली खड़गपुर, धरहरा, टेटियाबंबर और सदर अस्पताल के डॉक्टर सूची में शामिल

सिविल सर्जन डॉ. राजू ने की पुष्टि; नोटिस का जवाब मिलने के बाद सेवा नियमावली के तहत की जाएगी बर्खास्तगी व विभागीय कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित सभी 10 अनुपस्थित चिकित्सकों को तामिला भेजे जाने की औपचारिक सूचना सिविल सर्जन कार्यालय मुंगेर को प्राप्त हो गई है। जिले के सरकारी अस्पतालों में पहले से ही चिकित्सकों की भारी कमी है, ऐसे में बिना किसी सूचना या अवकाश स्वीकृति के वर्षों तक सेवा से गायब रहना मरीजों की जान से खिलवाड़ और गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है। सिविल सर्जन डॉ. राजू ने बताया कि जिले में पदस्थापित कई चिकित्सक वर्षों से अनुपस्थित हैं। उनके विरुद्ध प्रपत्र-क गठित करने के बाद अब तामिला भेजा गया है। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर आगे की कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।