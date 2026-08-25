CM सम्राट की पहल लाई रंग: फरक्का का गेट खुला, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक घटने लगा गंगा का जलस्तर

संवाद सहयोगी, मुंगेर। पिछले दस दिनों से गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को गंगा का जलस्तर कम हुआ। मंगलवार की सुबह के बाद जलस्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह 10 बजे तक जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई।

हालांकि, दोपहर दो बजे तक फिर से तीन सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार की तीन बजे गंगा का जलस्तर 38.77 मीटर दर्ज किया गया, जबकि सुबह छह बजे 38.72 मीटर था। वहीं, सोमवार को जलस्तर 38.82 मीटर था।

तेजी से जलस्तर घटने का कारण फरक्का बराज का फाटक खुलना माना जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के सहायक अभियंता रंजन कुमार का कहना है कि भागलपुर में पानी कमेगा तो यहां भी कम होगा। मुंगेर से भागलपुर की दूरी लगभग 70 किमी है।

उन्होंने कहा कि मानसून या बाढ़ के दिनों में पानी का बहाव 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह दूरी तय करने में पांच से सात घंटे का समय लगता है। भागलपुर से फरक्का की दूरी 120 किमी और साहिबगंज 65 किमी है। इस कारण इन जगहों पर पानी तेजी से घटेगा।