जागरण संवाददाता, मुंगेर। Munger Flood Impact Half Yearly School Exam Postponed : मुंगेर जिले में गंगा का बढ़ा जलस्तर और बाढ़ का प्रकोप अब न केवल आम जनजीवन, बल्कि मासूम बच्चों के भविष्य और उनकी पढ़ाई पर भी भारी पड़ने लगा है। जिले के 78 विद्यालयों में शुरू होने वाली अर्धवार्षिक (Half-Yearly) परीक्षाएं बाढ़ के पानी के कारण पूरी तरह स्थगित करनी पड़ी हैं।

कई स्कूल परिसर पानी में डूब चुके हैं तो कई विद्यालयों के चारों ओर जलजमाव के कारण संपर्क मार्ग कट गया है, जिससे छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं। मुंगेर जिले के 78 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बाढ़ का पानी भरने और घेराबंदी होने के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा स्थगित

SCERT के निर्देशानुसार 15 से 22 सितंबर तक आयोजित होनी थी परीक्षा; बाढ़ प्रभावित स्कूलों के लगभग 6 हजार बच्चे वंचित

बाढ़ प्रभावित विद्यालयों में पुनर्परीक्षा (Re-exam) के आयोजन और नई तिथियों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं

जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुणाल गौरव का बयान- स्थिति सामान्य होने और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर लिया जाएगा निर्णय बिहार राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा 15 से 22 सितंबर तक आयोजित की जानी थी। मंगलवार को जिले के अन्य सामान्य क्षेत्रों में तो परीक्षाएं शुरू हो गईं, लेकिन बाढ़ से प्रभावित 78 विद्यालय इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो गए।

इन जलमग्न स्कूलों में नामांकित करीब छह हजार बच्चों की पढ़ाई बाढ़ के कारण पहले ही ठप थी और अब परीक्षा टल जाने से उनका शैक्षणिक सत्र और पीछे खिंच गया है। नई तिथि को लेकर संशय बरकरार बाढ़ प्रभावित इन 78 विद्यालयों में अब परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य स्तर पर SCERT से नया दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही पुनर्परीक्षा (Re-exam) का संशोधित शेड्यूल तय हो सकेगा।

SCERT के फैसले पर टिकी निगाहें विभागीय सूत्रों के अनुसार, परिषद या तो पूरे राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से नया री-एग्जाम टाइमटेबल जारी करेगी या फिर जिला स्तर पर स्थिति समीक्षा के बाद परीक्षा कराने की विशेष अनुमति दी जाएगी।