बाढ़ पीड़ितों के लिए मुंगेर में बनी पहली टेंट सिटी! 50 बेड, दवा और बच्चों को दूध; पशुओं के इलाज की भी पूरी व्यवस्था

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Tent City Flood Relief Camp: गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के पानी से घर-आंगन डूबने के बाद सुरक्षित ठिकाने के लिए बेसहारा भटकने वाले मुंगेर के बाढ़ पीड़ितों को अब खुले आसमान के नीचे या सड़कों के किनारे रातें नहीं काटनी पड़ेंगी। जिला प्रशासन ने आपदा की इस घड़ी में संवेदनशीलता दिखाते हुए जिले में पहली बार एक सुव्यवस्थित 'टेंट सिटी' नुमा बाढ़ राहत केंद्र स्थापित किया है।

मुंगेर समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) के ठीक सामने स्थित केसी सुरेंद्र बाबू पार्क में रविवार से विधिवत रूप से इस केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। यहां बाढ़ से विस्थापित परिवारों के ठहरने के साथ-साथ उनके समुचित इलाज, खान-पान और छोटे बच्चों की जरूरी देखभाल की मुकम्मल व्यवस्था की गई है।

मुंगेर जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए समाहरणालय के सामने केसी सुरेंद्र बाबू पार्क में तैयार की पहली आधुनिक टेंट सिटी

महिलाओं और पुरुषों के लिए 25-25 बेड के बनाए गए अलग-अलग विश्राम स्थल; निबंधन काउंटर पर पंजीकरण के बाद मिलेगा प्रवेश

स्वास्थ्य, आईसीडीएस और पशुपालन विभाग के लगे विशेष स्टाल; बच्चों को दूध, मरीजों को दवा और बीमार पशुओं का होगा उपचार

नोडल पदाधिकारी कमल कुमार ने दी जानकारी; जिला प्रभारी मंत्री संजय कुमार और प्रभारी सचिव पंकज कुमार पाल लेंगे जायजा इस आधुनिक राहत केंद्र में अनुशासन और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक निबंधन (रजिस्ट्रेशन) काउंटर बनाया गया है। विस्थापित ग्रामीण पहले अपना पंजीकरण कराएंगे, जिसके बाद उन्हें विश्राम स्थल में जगह दी जाएगी। केंद्र के अंदर महिलाओं और पुरुषों के लिए पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ 25-25 बेड के अलग-अलग विश्राम स्थल (कुल 50 बेड) तैयार किए गए हैं, जहां पंखे, लाइट और बिछावन का पूरा प्रबंध है।

बच्चों को दूध, बीमारों को दवा और मवेशियों को इलाज इस राहत केंद्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां पीड़ितों के साथ-साथ उनके मवेशियों की भी सुध ली गई है। परिसर में समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अलग-अलग स्टाल लगाए गए हैं: