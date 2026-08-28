मुंगेर : अनुराग पोद्दार हत्याकांड में 5 साल बाद CID की नई जांच, परिजनों से पूछा- दायां हाथ चलाते थे या बायां

संवाद सूत्र, मुंगेर। बिहार के बहुचर्चित मुंगेर गोलीकांड में करीब पांच वर्ष बाद सीआईडी (CID) ने एक बार फिर अग्रतर अनुसंधान (Further Investigation) शुरू कर दिया है। वर्ष 2020 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की कथित गोली से जान गंवाने वाले 18 वर्षीय युवक अनुराग पोद्दार की मौत के इस हाईप्रोफाइल मामले में सीआईडी की विशेष टीम वर्ष 2022 में ही पटना हाईकोर्ट में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप चुकी थी।

इसके बावजूद मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब अचानक नए सिरे से शुरू हुई जांच और इसके आदेश को लेकर भी कानूनी व प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। शुक्रवार को अग्रतर अनुसंधान के सिलसिले में सीआईडी के डीएसपी सह अनुसंधानकर्ता मो. फैजल मुंगेर पहुंचे। उन्होंने अनुराग के पिता अमरनाथ पोद्दार, मां और बहन से दोबारा विस्तृत बयान दर्ज किए।

पूछताछ के दौरान मुख्य रूप से एक अजीबोगरीब बिंदु पर फोकस रहा कि अनुराग दाएं हाथ से काम करता था या बाएं हाथ से (Right-handed or Left-handed)। इससे पूर्व, सीआईडी के वरीय डीएसपी सह अनुसंधानकर्ता सत्यकाम ने मुख्य गवाह गौरव कुमार को नोटिस जारी कर 7 जुलाई 2026 को सीआईडी मुख्यालय, पटना तलब किया था और उसका भी पुन: बयान लिया था।

15 माह की सघन जांच के बाद हाईकोर्ट में सौंपी गई थी रिपोर्ट मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट की सीधी निगरानी में सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) का गठन हुआ था। टीम ने लगभग 15 माह तक विभिन्न तकनीकी व फोरेंसिक पहलुओं पर जांच पूरी करने के बाद 12 जुलाई 2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट हाईकोर्ट में समर्पित कर दी थी।

तीन साल से नियमित सुनवाई का इंतजार, तारीख पर तारीख अदालती कार्रवाई के तहत 3 अगस्त 2022 की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता प्रतीक मिश्रा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। उनके सुझाव पर कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की जांच का निर्देश सीआईडी को दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी 2022 में ही सौंप दी गई। इसके बावजूद मामले में ठोस सुनवाई शुरू नहीं हो सकी और लगातार तारीखें पड़ती रहीं। मामले की पिछली सुनवाई 14 अगस्त 2026 को निर्धारित थी।

क्या था 26 अक्टूबर 2020 का पूरा घटनाक्रम? गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2020 की रात मुंगेर के शादीपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान हुई पुलिस फायरिंग में विसर्जन यात्रा में शामिल अनुराग पोद्दार के सिर में गोली लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों श्रद्धालु गोली व लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए थे।