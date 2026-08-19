मुंगेर जिले में बनेंगे 10 सार्वजनिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, 6 स्थल चिह्नित; सितंबर से मिलेगी फास्ट चार्जिंग सुविधा
मुंगेर जिले में सितंबर से 10 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू होंगे, जिनमें से 6 स्थलों का चयन हो चुका है। यह पहल 'प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना' के तहत प्रदूषण मुक्त आवागमन को बढ़ावा देगी और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करेगी।
HighLights
मुंगेर में 10 नए सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
सितंबर से मिलेगी फास्ट चार्जिंग सुविधा, 6 स्थल चिह्नित।
ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदूषण मुक्त आवागमन को बढ़ावा।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। महानगरों और बड़े शहरों की तर्ज पर अब मुंगेर जिले में भी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। परिवहन विभाग जिले में 10 अत्याधुनिक सार्वजनिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में जुटा है। इसके तहत पहले चरण में छह प्रमुख स्थलों का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है, जबकि चार अन्य स्थलों को चिह्नित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी सितंबर माह से आम लोगों को सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा मिलने की पूरी उम्मीद है।
परिवहन विभाग द्वारा चयनित प्रमुख स्थलों में शहर का एक नंबर ट्रैफिक, ऐतिहासिक किला परिसर स्थित आंबेडकर चौक, सरकारी बस डिपो और तेलिया तालाब शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण व प्रखंड स्तर पर संग्रामपुर बस डिपो, हवेली खड़गपुर बस डिपो और तारापुर बस डिपो का चयन किया गया है।
ई-वाहनों की बढ़ती तादाद, चार्जिंग संकट होगा दूर
मोटरयान निरीक्षक (MVI) जमीर आलम ने बताया कि जिले में प्रदूषण मुक्त आवागमन को बढ़ावा मिलने से ई-रिक्शा, ई-बाइक और इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण वाहन चालकों को बैटरी चार्ज करने के लिए काफी फजीहत झेलनी पड़ती है।
नए सार्वजनिक स्टेशन चालू होने के बाद शहर के साथ-साथ प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन चालकों को निर्बाध सुविधा मिलेगी। यह पहल 'प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना' के तहत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने में मील का पत्थर साबित होगी।
तीन श्रेणियों में लगेंगे हाई-पावर फास्ट चार्जर
पीएम ई-ड्राइव योजना के मानकों के अनुसार स्टेशनों पर तीन श्रेणियों में चार्जिंग गन उपलब्ध कराई जाएगी:
दोपहिया व तिपहिया: इनके लिए 12 किलोवाट के चार्जर लगाए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक कार: कारों की त्वरित चार्जिंग के लिए कम से कम 60 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर रहेगा।
हाईवे व भारी वाहन: भारी ई-बसों व ट्रकों के लिए 240 किलोवाट का एक सुपरफास्ट और 60 किलोवाट का अतिरिक्त चार्जर स्थापित किया जाएगा।
चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट बिजली की दर कार्यान्वयन एजेंसी और निविदा शर्तों के आधार पर तय की जाएगी।
किस वाहन को चार्ज होने में लगेगा कितना समय
|वाहन का प्रकार
|चार्जर क्षमता
|चार्जिंग में लगने वाला संभावित समय
|ई-रिक्शा / थ्री-व्हीलर
|12 किलोवाट
|लगभग 1 से 2 घंटे
|इलेक्ट्रिक कार (EV Car)
|60 किलोवाट
|करीब 30 से 60 मिनट (80% तक)
|ई-बस / भारी ई-ट्रक
|240 किलोवाट
|करीब 1 से 2 घंटे (बैटरी क्षमता अनुसार)