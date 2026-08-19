मुंगेर जिले में बनेंगे 10 सार्वजनिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, 6 स्थल चिह्नित; सितंबर से मिलेगी फास्ट चार्जिंग सुविधा

संवाद सहयोगी, मुंगेर। महानगरों और बड़े शहरों की तर्ज पर अब मुंगेर जिले में भी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। परिवहन विभाग जिले में 10 अत्याधुनिक सार्वजनिक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में जुटा है। इसके तहत पहले चरण में छह प्रमुख स्थलों का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है, जबकि चार अन्य स्थलों को चिह्नित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी सितंबर माह से आम लोगों को सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा मिलने की पूरी उम्मीद है।

परिवहन विभाग द्वारा चयनित प्रमुख स्थलों में शहर का एक नंबर ट्रैफिक, ऐतिहासिक किला परिसर स्थित आंबेडकर चौक, सरकारी बस डिपो और तेलिया तालाब शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण व प्रखंड स्तर पर संग्रामपुर बस डिपो, हवेली खड़गपुर बस डिपो और तारापुर बस डिपो का चयन किया गया है।

ई-वाहनों की बढ़ती तादाद, चार्जिंग संकट होगा दूर मोटरयान निरीक्षक (MVI) जमीर आलम ने बताया कि जिले में प्रदूषण मुक्त आवागमन को बढ़ावा मिलने से ई-रिक्शा, ई-बाइक और इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण वाहन चालकों को बैटरी चार्ज करने के लिए काफी फजीहत झेलनी पड़ती है।

नए सार्वजनिक स्टेशन चालू होने के बाद शहर के साथ-साथ प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन चालकों को निर्बाध सुविधा मिलेगी। यह पहल 'प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना' के तहत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने में मील का पत्थर साबित होगी।