इंटरनल परीक्षा दी, फिर भी रिजल्ट में एब्सेंट! मुंगेर के कॉलेज में छात्रों का भविष्य दांव पर; ABVP ने कहा- आंदोलन करेंगे

संवाद सहयोगी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। स्थानीय हरि सिंह महाविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर-3 के परीक्षा परिणाम में गंभीर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। यहां इंटरनल (आंतरिक) परीक्षा में विधिवत शामिल होने और उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बावजूद कई परीक्षार्थियों को परिणाम में 'अनुपस्थित' (Absent) दर्शा दिया गया है। कॉलेज प्रशासन की इस चूक के कारण विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र और परीक्षा परिणाम अधर में लटक गया है। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कड़ा विरोध जताते हुए अविलंब त्रुटि दूर करने की मांग उठाई है।

सोमवार को एबीवीपी की महाविद्यालय अध्यक्ष अर्पण कुमारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज के प्राचार्य डॉ. देवेंद्र राम से मुलाकात की और उन्हें एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्नातक बैकलॉग सत्र 2023-27 एवं सत्र 2024-28 के कई छात्र-छात्राओं ने पूरी निष्ठा से आंतरिक परीक्षा दी थी। इसके बावजूद जब विभाग द्वारा परिणाम जारी किया गया, तो उन्हें अनुपस्थित करार दे दिया गया।

विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर संकट, अविलंब सुधार की मांग कॉलेज उपाध्यक्ष शैलब झा ने कहा कि परीक्षा विभाग की इस प्रकार की लापरवाही से निर्दोष विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग सकता है। अंक पत्र में अनुपस्थित दर्ज होने से विद्यार्थियों को अगले सत्र में प्रमोट होने और विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में शामिल होने में भारी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।

एबीवीपी नेताओं ने प्राचार्य से दो-टूक कहा कि सात अक्टूबर से कॉलेज में अगली आंतरिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर से पूर्व ही परीक्षा उपस्थिति पंजी (अटेंडेंस शीट) और उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराकर परिणामों को सही किया जाए, ताकि छात्र मानसिक तनाव से मुक्त हो सकें।