बिना बोले हंसाया और दिया बड़ा संदेश : दिल्ली के भारत मंडपम में मुंगेर के 'चार्ली चैपलिन-2' का 5405वां लाइव शो
मुंगेर के टेटिया बंबर निवासी कलाकार राजन कुमार ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म एक्सपो-2026 में अपने 5405वें लाइव शो से दर्शकों ...और पढ़ें
HighLights
राजन कुमार ने भारत मंडपम में 5405वां लाइव शो किया।
'चार्ली चैपलिन-द्वितीय' के मूक अभिनय से दर्शकों को हंसाया।
गिनीज बुक में नाम दर्ज, फिल्ममेकर्स ने कला सराही।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के रहने वाले ख्यातिप्राप्त कलाकार राजन कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म एक्सपो-2026 (Film Expo 2026) में अपनी लाजवाब अदाकारी से सबका दिल जीत लिया।
'चार्ली चैपलिन-द्वितीय' (Charlie Chaplin 2) के नाम से देश-विदेश में विख्यात राजन कुमार ने इस भव्य मंच पर अपना ऐतिहासिक 5405वां लाइव शो प्रस्तुत किया। इस खास प्रस्तुति को देखने के लिए सभागार में दर्शकों और सिनेमा प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा।
मंच पर उतरते ही राजन कुमार ने चार्ली चैपलिन की चिर-परिचित चाल-ढाल, वेशभूषा और मूक अभिनय (माइम एक्ट) के जरिए लीजेंड्री किरदार को जीवंत कर दिया। बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने सधे हुए हाव-भाव और हास्य से दर्शकों को लोटपोट करने के साथ ही एक गहरा सामाजिक संदेश भी दिया।
उनकी प्रस्तुति के दौरान पूरा हॉल ठहाकों से गूंजता रहा और शो के अंत में दर्शकों व सिनेमा जगत के दिग्गजों ने खड़े होकर (स्टैंडिंग ओवेशन) तालियों की गड़गड़ाहट से उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया।
5405 लाइव शो का सफर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
राजन कुमार के लिए भारत मंडपम की यह प्रस्तुति उनके कला सफर का एक और स्वर्णिम अध्याय बन गई है। चार्ली चैपलिन के किरदार को मंच पर निरंतर साकार करते हुए वे अब तक कुल 5405 लाइव शो कर चुके हैं। अभिनय की इस अनूठी निरंतरता और रिकॉर्ड के चलते उनका नाम प्रतिष्ठित 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' (Guinness Book of World Records) में भी दर्ज है। उन्होंने अपने मूक अभिनय के बल पर चार्ली चैपलिन की शैली को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया है।
फिल्म एक्सपो में निर्माताओं ने की कला की सराहना
बिहार फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में देश-विदेश से पहुंचे फिल्ममेकर्स, निर्देशकों और निर्माताओं ने राजन कुमार की जमकर तारीफ की। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर चार्ली चैपलिन के किरदार को वैश्विक पहचान दिलाना और मूक अभिनय से समाज को जोड़ना अद्भुत उपलब्धि है। टेटिया बंबर जैसे छोटे ग्रामीण क्षेत्र से राष्ट्रीय मंच भारत मंडपम तक पहुंचे इस कलाकार की सफलता से मुंगेर सहित पूरे बिहार के कला प्रेमी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
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