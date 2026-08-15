मुंगेर में धूमधाम से मना 80वां स्वतंत्रता दिवस, 454 भूमिहीन परिवारों को मिला जमीन का पट्टा

जागरण संवाददाता, मुंगेर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को मुंगेर जिले में राष्ट्रीय पर्व पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह पोलो मैदान में आयोजित किया गया, जहां जिले के प्रभारी मंत्री सह उद्योग मंत्री संजय कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी।

इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों को संबोधित करते हुए मुंगेर की प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक महत्व और जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख किया।

ध्वजारोहण के बाद जिला पुलिस बल, डीएपी, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, होमगार्ड, अग्निशमन दल सहित विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। जवानों और विद्यार्थियों की टुकड़ियों ने अनुशासन के साथ परेड करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समारोह के दौरान पूरा पोलो मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। प्रभारी मंत्री ने मेसर्स निरंजन शर्मा ऑटो स्कैन तथा शिवम नरेश मोटर्स को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। वहीं, परिवहन विभाग की ओर से पप्पू कुमार को राहवीर सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित लोगों को प्रभारी मंत्री ने प्रमाण पत्र के साथ नगद राशि का चेक भी प्रदान किया। 454 भूमिहीन परिवारों को मिला वासगीत पर्चा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजस्व विभाग की ओर से जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के 454 भूमिहीन लोगों को वासगीत पर्चा उपलब्ध कराया गया। इससे भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत मिलेगी।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत सुबह शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ शहर का भ्रमण किया।