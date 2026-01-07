Munger News: झील और भीमबांध का सफर आसान, चलने लगी बस; पर्यटकों में खुशी

संवाद सहयोगी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भीमबांध व खड़गपुर झील तक पर्यटकों की राह अब और आसान हो गई है। मंगलवार से मुंगेर हवेली खड़गपुर भीमबांध के बीच सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई इस सेवा से पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल है।

इस नियमित बस सेवा की पहल मुंगेर विधायक कुमार प्रणय ने की थी। उनकी पहल पर निगम ने बस परिचालन प्रारंभ कर दिया। उप चालक रवि प्रकाश ने बताया कि बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे मुंगेर से रवाना होगी, सुबह 9 बजे हवेली खड़गपुर पहुंचेगी और 9:15 बजे चलकर 10 बजे भीमबांध पहुंचेगी।

वापसी में बस शाम तीन बजे भीमबांध से चलकर हवेली खड़गपुर होते हुए मुंगेर पहुंचेगी। हालांकि, पहले दिन बस अपने निर्धारित समय से लगभग ढाई घंटे विलंब से हवेली खड़गपुर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद नई बस सेवा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया।

हवेली खड़गपुर से भीमबांध का किराया मात्र 90 रुपये रखा गया है, जिससे यात्रियों को आर्थिक राहत के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी।मुंगेर सेवा मंच के अध्यक्ष संजय बबलू ने बताया कि मंच की ओर से प्रयास किया गया था, उसे विधायक ने गंभीरता से लिया और सेवा चालू हो गई।

मंच की ओर से रविशंकर पांडेय, प्रेम वर्मा, शंकर दत्त, विशाल कुमार, शिव दयाल यादव, शिव शंकर प्रसाद, आकाश पहले दिन यात्रा करने वाले पर्यटकों अमृत कौशिक, कुंदन, चंदन सहित अन्य ने इसे सरकार की सराहनीय पहल बताया। वहीं बस चालक पप्पू यादव ने अधिक से अधिक लोगों से इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की।