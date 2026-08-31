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बरियारपुर-जमुई मार्ग पर नया संकट: रेलवे ओवरब्रिज में आई दरार, DM ने दिए जांच के आदेश

By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:34 PM (IST)

मुंगेर के बरियारपुर में करीब 10 साल पुराने रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) में दरार आने के बाद जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

एनएच अभियंता से जानकारी के बाद निर्देश देते जिलाधिकारी। सौ. प्रशासन

एनएच अभियंता से जानकारी के बाद निर्देश देते जिलाधिकारी। सौ. प्रशासन

HighLights

  1. बरियारपुर आरओबी में दरार से यातायात पर खतरा।

  2. डीएम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

  3. अन्य पुलों के बंद होने से आरओबी पर बढ़ा दबाव।

संवाद सहयोगी, मुंगेर। बरियारपुर-जमुई एनएच-333 पर बरियारपुर रेलवे स्टेशन के समीप करीब 10 वर्ष पहले चालू हुआ रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) अब चिंता का कारण बन गया है। आरओबी पर दरार आने की सूचना के बाद सोमवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर पहुंचे।

उन्होंने आरओबी की स्थिति का जायजा लिया और गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियंता को तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। डीएम ने वाहनों का सुगम और सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने को कहा।

आरओबी पर दरार ऐसे समय आई है, जब इस मार्ग पर पहले से ही वाहनों का अत्यधिक दबाव है। मई माह से भागलपुर में गंगा नदी पर बने पुल के बंद रहने तथा सुल्तानगंज आरओबी पर भी आवागमन बाधित होने के कारण बड़े वाहनों का दबाव बरियारपुर-जमुई मार्ग पर बढ़ गया है।

भागलपुर और सुल्तानगंज की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। आरओबी पर आई दरार को लेकर प्रशासन गंभीर है।

दरार की स्थिति और बढ़ती है तो भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की नौबत आ सकती है। इससे मुंगेर-जमुई मार्ग पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। खासकर श्रावणी मेला के दौरान इस मार्ग पर कांवरिया वाहनों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है।

दस साल में ही उठने लगे सवाल

करीब एक दशक पहले चालू हुए आरओबी पर दरार आने से निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल, प्रशासन की प्राथमिकता आरओबी को सुरक्षित रखना और वाहनों का परिचालन बाधित होने से बचाना है।

डीएम के निर्देश के बाद एनएच के अभियंताओं की ओर से आरओबी की तकनीकी स्थिति की जांच और आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।