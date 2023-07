Munger: मां-बेटी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Munger Crime एडीजे प्रथम गुंजन पांडेय की कोर्ट ने बुधवार को मां-बेटी की हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बरदह गांव के तीन दोषि‍यों मु. जियाउल मु. नसरूल उर्फ कारू व मु. तनवीर उर्फ तन्नो को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और धारा 460 में सात वर्ष की सजा मुकर्रर की।

तीनों दोषियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाती पुलिस

