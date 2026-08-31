Kalyanpur Railway Station FOB: ओवरब्रिज के अभाव में जान जोखिम में डाल पटरी पार कर रहे यात्री, वर्षों से अधूरा है

संवाद सहयोगी, बरियारपुर (मुंगेर)। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल अंतर्गत जमालपुर-भागलपुर रेलखंड स्थित कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी यात्री सुविधाओं का अभाव यात्रियों की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है। स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवरब्रिज (FOB) की सुविधा नहीं है। इसके चलते प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों को जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है, जिससे स्टेशन परिसर में हर समय किसी बड़े रेल हादसे की आशंका बनी रहती है।

कल्याणपुर स्टेशन आसपास के लगभग दो दर्जन से अधिक ग्रामीण इलाकों के लिए आवागमन की प्रमुख लाइफलाइन है। इसके अलावा कल्याणपुर क्षेत्र प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जहां इलाज कराने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी संख्या में मरीज ट्रेन से पहुंचते हैं। स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म काफी ऊंचे होने के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन से उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है।

जमालपुर-भागलपुर रेलखंड के कल्याणपुर स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज (FOB) न होने से एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरी पार कर रहे यात्री

होम्योपैथी चिकित्सा के बड़े केंद्र के रूप में विख्यात है क्षेत्र; बिहार व झारखंड से प्रतिदिन ट्रेन से पहुंचते हैं सैकड़ों मरीज

प्लेटफॉर्म संख्या दो पर वर्षों पूर्व बेस तैयार होने के बाद ठप पड़ा है निर्माण कार्य; हाल्टों पर बने FOB, पर तीन प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन की उपेक्षा

स्थानीय ग्रामीणों ने मालदा डीआरएम और पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से की शीघ्र निर्माण पूरा कराने की मांग वर्षों पूर्व बेस बनाकर छोड़ दिया गया निर्माण कार्य स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, कई वर्ष पूर्व प्लेटफॉर्म संख्या दो पर फुट ओवरब्रिज निर्माण के लिए आधार (बेस) तैयार किया गया था, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य को अचानक बंद कर दिया गया। तब से आज तक यह महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटकी हुई है।

ग्रामीण अनुज कुमार सिंह ने रोष जताते हुए कहा कि इसी रेलखंड पर स्थित कई छोटे हाल्टों पर आधुनिक फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन तीन प्लेटफॉर्म वाले इतने महत्वपूर्ण और राजस्व देने वाले कल्याणपुर स्टेशन की लगातार उपेक्षा की जा रही है।