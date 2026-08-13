Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    जमालपुर वर्कशॉप का कमाल : देश में पहली बार बन रहे M-1 हाईस्पीड टैंक वैगन, 100 की रफ्तार से ढोएगा 70 हजार लीटर तेल

    By Rajnish Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:59 AM (GMT+05:30)

    जमालपुर रेल इंजन कारखाने ने भारतीय रेलवे के लिए अत्याधुनिक एम-1 हाईस्पीड बीटीपीएन टैंक वैगन बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश में ऐसा करने वाल ...और पढ़ें

    रेलवे बोर्ड से मिले 250 एम-1 बीटीपीएन टैंक वैगनों में से 150 रेलवे को सौंपे गए, शेष 100 का निर्माण कार्य तेजी से जारी

    रेलवे बोर्ड से मिले 250 एम-1 बीटीपीएन टैंक वैगनों में से 150 रेलवे को सौंपे गए, शेष 100 का निर्माण कार्य तेजी से जारी

    HighLights

    1. जमालपुर वर्कशॉप ने बनाए देश के पहले एम-1 हाईस्पीड वैगन।

    2. ये वैगन 100 किमी/घंटा रफ्तार और 70 हजार लीटर क्षमता वाले हैं।

    3. तरल पदार्थों के सुरक्षित और तेज परिवहन में सहायक होंगे।

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। एशिया के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जमालपुर रेल इंजन कारखाने ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेलवे के अत्याधुनिक 'एम-1 हाईस्पीड बीटीपीएन' (BTPN) टैंक वैगन निर्माण में जमालपुर कारखाने ने परचम लहराया है।

    शुरुआती दौर में 49 हाईस्पीड टैंक वैगन सफलतापूर्वक तैयार कर रेलवे को सौंपने के बाद, रेलवे बोर्ड ने कारखाने की तकनीकी दक्षता पर भरोसा जताते हुए 250 अतिरिक्त वैगन निर्माण का ऑर्डर दिया था। इनमें से 150 वैगनों (तीन रैक) का निर्माण पूरा कर रेलवे को सौंपा जा चुका है, जबकि शेष 100 वैगनों को अगले दो से तीन महीनों के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जमालपुर वर्कशॉप पूरे देश का पहला और एकमात्र रेल कारखाना बन गया है, जहां इन आधुनिक वैगनों का निर्माण किया जा रहा है।

    100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 70 हजार लीटर क्षमता, जानें इसकी खासियत

    कारखाने के डिप्टी निर्माण सौरभ कुमार ने बताया कि जमालपुर में तैयार हो रहे इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गति और सुरक्षा प्रणाली है। पुराने बीटीपीएन टैंक वैगनों की अधिकतम गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, जबकि नया एम-1 हाईस्पीड वैगन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है।

    इसके अलावा, नए एम-1 वैगन की तेल भंडारण क्षमता 70 हजार लीटर है, जो पुराने मॉडल (55 से 60 हजार लीटर) की तुलना में करीब 10 हजार लीटर अधिक है। लगभग 60 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह एक वैगन आधुनिक वाल्व, उन्नत एयर ब्रेक, उच्च सुरक्षा उपकरणों और आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम से लैस है। उन्नत सस्पेंशन के कारण तेज रफ्तार में भी इसमें झटके कम लगते हैं और कपलिंग पर दबाव कम पड़ता है, जिससे हादसों की आशंका समाप्त हो जाती है।

    खबरें और भी

    Munger Blind Man Courage After Snake Bite Carries Snake to Hospital (4)

    क्या होता है बीटीपीएन वैगन? तरल पदार्थों के सुरक्षित परिवहन का प्रमुख जरिया

    बीटीपीएन यानी 'बोगी टैंक पेट्रोलियम वैगन' का इस्तेमाल देश भर में पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन, वनस्पति तेल और अन्य तरल रासायनिक पदार्थों के सुरक्षित परिवहन के लिए किया जाता है। इसमें स्टील बोगी के ऊपर एक बेलनाकार (Cylindrical) टैंक लगाया जाता है।

    145 टन की विशाल हाइड्रोलिक क्रेन, रेल जैक और ओपन वैगनों के सफल निर्माण के बाद जमालपुर वर्कशॉप की उच्च कार्यकुशलता को देखते हुए यह जटिल और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। एम-1 वैगन का लगातार बढ़ता उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि जमालपुर कारखाना अब केवल पारंपरिक मरम्मत केंद्र नहीं, बल्कि अत्याधुनिक वैगन निर्माण तकनीक का प्रमुख केंद्र बन चुका है।

    'समय सीमा और गुणवत्ता में अव्वल है जमालपुर', बोले सीडब्ल्यूएम

    कारखाने के मुख्य कर्मशाला प्रबंधक (CWM) विनय प्रसाद वर्णवाल ने बताया कि बीटीपीएन एम-1 वैगन के 250 वैगन के लक्ष्य में से 150 वैगन रेलवे को दिए जा चुके हैं। डिप्टी निर्माण सौरभ कुमार के नेतृत्व में अधिकारी और कर्मचारियों की समर्पित टीम दिन-रात काम कर रही है।

    उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि जमालपुर कारखाना किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए जाना जाता है और पूरे देश में इस विशेष वैगन का निर्माण केवल जमालपुर में होना गर्व की बात है।