गरीब रथ 3 घंटे तो हावड़ा-जयनगर डेढ़ घंटे लेट; जमालपुर जंक्शन पर ट्रेनों के इंतजार में भटकते रहे श्रद्धालु
श्रावणी मेले के दौरान जमालपुर जंक्शन पर ट्रेनों की अनियंत्रित लेटलतीफी से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का साम ...और पढ़ें
HighLights
ट्रेनों की लेटलतीफी से कांवरियों और यात्रियों को भारी परेशानी।
गरीब रथ एक्सप्रेस तीन घंटे, हावड़ा-जयनगर डेढ़ घंटे लेट।
प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर हुए शिवभक्त श्रद्धालु।
संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पवित्र श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर और बासुकीनाथ जाने व दर्शन कर लौटने वाले शिवभक्त कांवरियों को ट्रेनों की अनियंत्रित लेटलतीफी ने बेहाल कर दिया है। पूर्व रेलवे के महत्वपूर्ण जमालपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चलने के कारण कांवरियों के साथ-साथ आम दैनिक यात्रियों को भी भारी फजीहत का सामना करना पड़ा।
ट्रेनों के समय पर नहीं पहुंचने से कांवरियों और यात्रियों को उमस भरी गर्मी के बीच स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर इंतजार करना पड़ा।
फर्श पर रात गुजारने को मजबूर हुए शिवभक्त
जमालपुर स्टेशन पर सावन मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रतीक्षालयों में जगह नहीं मिलने और यात्री सुविधाओं के अभाव के चलते बड़ी संख्या में कांवरिया अपने सामान और कांवड़ के साथ प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही बैठकर या लेटकर ट्रेनों की प्रतीक्षा करते नजर आए। खासकर वृद्ध श्रद्धालुओं, महिलाओं और छोटे बच्चों को ट्रेनों की अनिश्चितता के कारण सबसे ज्यादा शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ा।
गरीब रथ 3 घंटे तो हावड़ा एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट
मंगलवार को जमालपुर रूट पर सबसे अधिक फजीहत डाउन गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्रियों को उठानी पड़ी, जो अपने निर्धारित समय से करीब तीन घंटे की देरी से पहुंची।
इसके अलावा अन्य प्रमुख ट्रेनों की स्थिति भी बेहद खराब रही:
हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस: लगभग 01 घंटा 30 मिनट लेट
कामाख्या-गया एक्सप्रेस: करीब 01 घंटा लेट
टाटा-गोड्डा एक्सप्रेस: लगभग 01 घंटा लेट
मालदा-किऊल पैसेंजर: करीब 50 मिनट लेट
डाउन विक्रमशिला सुपरफास्ट: 40 मिनट की देरी
डाउन ब्रह्मपुत्र मेल: लगभग 30 मिनट लेट
इंटरसिटी व लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी हुईं प्रभावित
मुख्य ट्रेनों के अलावा भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस, पटना-दुमका एक्सप्रेस, दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी, बांका-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, फरक्का-मालदा-पटना एक्सप्रेस तथा अप विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी अपने तय समय से काफी विलंब से चलीं। ट्रेनों के एक के बाद एक लेट होने से स्टेशन परिसर में यात्रियों का भारी दबाव बन गया।
[सब-हेडिंग: सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और जीआरपी रहे पूरी तरह मुस्तैद]
प्लेटफॉर्मों पर उमड़ रही भारी भीड़ और यात्रियों की आपाधापी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। रेल पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारी व जवान पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आए। सुरक्षा बल लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार यात्रियों को सचेत कर रहे थे और प्लेटफॉर्म व फुटओवर ब्रिज पर भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए थे।