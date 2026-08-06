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    अमरनाथ 5 घंटे तो गरीब रथ और कविगुरु 2 घंटे लेट पहुंची जमालपुर रेलवे जंक्‍शन; व‍िलंब से चल रही है दर्जनभर ट्रेनें

    By Kunal Amrit Raj Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 07:37 PM (IST)

    जमालपुर रेलखंड पर गुरुवार को अमरनाथ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच, यात्रिय ...और पढ़ें

    जमालपुर स्टेशन पर गुरुवार को भी पटरी से उतरी ट्रेनों की रफ्तार; घंटों इंतजार करने को मजबूर हुए यात्री

    जमालपुर स्टेशन पर गुरुवार को भी पटरी से उतरी ट्रेनों की रफ्तार; घंटों इंतजार करने को मजबूर हुए यात्री

    HighLights

    1. अमरनाथ एक्सप्रेस 5 घंटे, गरीब रथ 2 घंटे देरी से चली।

    2. जमालपुर स्टेशन पर यात्रियों के लिए फूड वैन का उद्घाटन।

    3. श्रावणी मेले के कांवरियों को मिलेगा स्वच्छ भोजन का लाभ।

    संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर रेलखंड में ट्रेनों के परिचालन में देरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी अलग-अलग रूटों की कई प्रीमियम, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें घंटों देरी से चलीं, जिसके कारण यात्रियों को स्टेशन पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    ट्रेनों में सबसे अधिक देरी अमरनाथ एक्सप्रेस में देखी गई, जो अपने निर्धारित समय से करीब 5 घंटे की देरी से जमालपुर स्टेशन पहुंची।

    गरीब रथ से लेकर विक्रमशिला और ब्रह्मपुत्र मेल तक रहीं लेट

    लेटलतीफी का असर कई मुख्य ट्रेनों पर देखा गया:

    • 2 घंटे तक लेट: गरीब रथ एक्सप्रेस और हावड़ा-जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस लगभग 2-2 घंटे विलंबित रहीं।

    • डेढ़ घंटे लेट: हावड़ा-गया एक्सप्रेस और डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस करीब 1:30-1:30 घंटे की देरी से चलीं।

    • 1 घंटे तक लेट: मालदा-पटना एक्सप्रेस और डाउन ब्रह्मपुत्र मेल 1-1 घंटे, जबकि अप ब्रह्मपुत्र मेल 50 मिनट लेट रही।

    • अन्य ट्रेनें: भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी, भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस, पटना-दुमका एक्सप्रेस, बांका-राजेंद्र नगर इंटरसिटी, अप विक्रमशिला, हावड़ा-जमालपुर और अप फरक्का एक्सप्रेस 10 से 40 मिनट तक विलंबित रहीं।

    यात्री परेशान, रेलवे ने जारी की अपील

    ट्रेनों की लगातार हो रही लेटलतीफी के कारण नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि परिचालन संबंधी तकनीकी कारणों से ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) पर ट्रेन की अद्यतन स्थिति (Live Status) जांच कर ही स्टेशन पहुंचें।

    जमालपुर स्टेशन के प्रवेश द्वार पर शुरू हुई फूड वैन

    रेल यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए जमालपुर स्टेशन परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर फूड वैन (Food Van) की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को स्टेशन परिसर में ही किफायती दरों पर हाइजीनिक और शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सकेगा।

    फूड वैन का विधिवत उद्घाटन जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार और जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।

    श्रावणी मेले में कांवरियों को मिलेगा विशेष लाभ

    उद्घाटन के दौरान विधायक नचिकेता मंडल ने कहा कि श्रावणी मेला अवधि के दौरान रोजाना बड़ी संख्या में कांवरिया और आम यात्री जमालपुर स्टेशन से होकर गुजरते हैं। ऐसे में स्टेशन के ठीक बाहर स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और सस्ते दर पर भोजन मिलने से कांवरियों को काफी राहत मिलेगी।

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    स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे यात्रियों की हरसंभव सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने फूड वैन संचालक को भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और रेलवे द्वारा तय की गई रेट लिस्ट का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर कई रेल अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।