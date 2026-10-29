हाइड्रोजन ट्रेन से वंदे भारत तक, जमालपुर में तय होगी भविष्य की रेल तकनीक की दिशा

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और भविष्य की रेल तकनीकों को नई दिशा देने की तैयारी जमालपुर से होगी। भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान (इरिमी) में 30 अक्टूबर से दो दिवसीय सेमिनार आयोजित होगा।

इसमें हाइड्रोजन ट्रेनसेट, वंदे भारत, अमृत भारत और नई वैगन नीति सहित रेल परिवहन में हो रहे तकनीकी बदलावों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य नई तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग, रेलगाड़ियों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने के रास्ते तलाशना है।

‘इंजीनियरिंग रोलिंग स्टॉक टेक्नोलॉजी’ विषय पर आयोजित इस सेमिनार में दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक जी. सुब्बाराव मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पी. अनंत विशिष्ट अतिथि रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोनों के महाप्रबंधक, वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त रेल अधिकारी और उद्योग जगत के तकनीकी विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। इरिमि के डीन प्रेम प्रकाश के निर्देशन में आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं।

नई तकनीक से सुरक्षित और प्रभावी होगा परिचालन सेमिनार में हाइड्रोजन ट्रेनसेट जैसी उभरती तकनीक के साथ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनसेट की विशेषताओं पर चर्चा होगी। झटकारहित कपलर और नई वैगन नीति भी विमर्श के प्रमुख विषय होंगे।