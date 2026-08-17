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मुंगेर के जमालपुर में दिखा 'शोले' का सीन: पानी की टंकी पर चढ़ा रेलकर्मी, 1 घंटे तक चला ड्रामा

By Rajnish Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:31 PM (IST)

जमालपुर में एक रेलकर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे करीब एक घंटे तक हड़कंप मचा रहा। पुलिस और आरपीएफ ने उसे नीचे उतारा और पूछताछ के बाद छोड़ दिया, इस घटना से लोगों को 'शोले' फिल्म के वीरू की याद आ गई।

HighLights

  1. रेलकर्मी छोटेलाल चौधरी पानी की टंकी पर चढ़ा।

  2. एक घंटे तक चला ड्रामा, पुलिस ने संभाला।

  3. घटना से लोगों को 'शोले' के वीरू की याद आई।

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जुबली बेल स्थित रेलवे की पानी टंकी पर सोमवार को अचानक अफरातफरी मच गई। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर विद्युत शाखा में कार्यरत एक रेलकर्मी पानी टंकी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर वह शोर मचाने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जुटने लगे।

पानी टंकी पर चढ़े रेलकर्मी रेल कॉलोनी रामपुर निवासी छोटेलाल चौधरी है। रेलकर्मी को टंकी पर चढ़ा देख लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चा होने लगी। कुछ ही देर में रेलवे परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलते ही जमालपुर स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार, आरपीएफ, जीआरपी और जमालपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जवानों ने रेलकर्मी को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया।

काफी देर तक उससे बातचीत की गई। बावजूद इसके वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ और अपनी जिद पर अड़ा रहा।

स्थिति को देखते हुए कुछ देर के लिए पुलिस और अन्य लोगों को पानी टंकी के नीचे से हटा लिया गया। इसके बाद रेलकर्मी स्वयं ही टंकी से नीचे उतर आया। वह नीचे आने के बाद इधर-उधर जाने लगा। इसी दौरान पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाना ले गए।

 

पूछताछ के बाद छोड़ा

थाने में रेलकर्मी से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। पूरे घटनाक्रम के कारण करीब एक घंटे तक रेलवे परिसर में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

याद आया ‘शोले’ का वीरु

रेलवे की पानी टंकी पर रेलकर्मी के चढ़ने का दृश्य देख मौके पर मौजूद लोगों को हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्म शोले का दृश्य याद आ गया। फिल्म में वीरु की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करते नजर आते हैं।

हालांकि यहां न वीरू था, न बसंती और न मौसी, लेकिन पानी टंकी पर चढ़े रेलकर्मी ने लोगों को शोले के वीरु की याद जरूर दिला दी।