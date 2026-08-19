मुंगेर : बिना बैठक रोगी कल्याण समिति से 4 लाख की निकासी, आशा बहाली में धांधली; BDO ने गठित की 4 सदस्यीय जांच टीम
जमालपुर पीएचसी में रोगी कल्याण समिति से बिना बैठक 4 लाख से अधिक की निकासी और आशा बहाली में धांधली का मामला सामने आया है। बीडीओ ने वित्तीय अनियमितताओं और अन्य आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया है।
HighLights
रोगी कल्याण समिति से 4 लाख से अधिक की निकासी।
आशा कार्यकर्ताओं की बहाली में रिश्वतखोरी के आरोप।
बीडीओ ने चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया।
संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) की कार्यप्रणाली गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते सवालों के घेरे में आ गई है। स्वास्थ्य केंद्र में पिछले दो वर्षों से रोगी कल्याण समिति की एक भी आधिकारिक बैठक नहीं हुई, इसके बावजूद समिति के खाते से दो बार में चार लाख रुपये से अधिक की राशि की निकासी कर ली गई।
बिना किसी बैठक और प्रस्ताव के सरकारी फंड की निकासी का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) श्वेता कुमारी ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल के जरूरी विकास कार्यों और मरीजों की सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति के बाद ही फंड खर्च करने का नियम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राशि निकासी की मंजूरी किसने दी, इसे किस मद में खर्च दिखाया गया और भुगतान किसके नाम किया गया।
आशा बहाली में रिश्वतखोरी और भोजन में फर्जीवाड़े का भी आरोप
जमालपुर पीएचसी पर वित्तीय अनियमितता के अलावा कई अन्य गंभीर आरोप भी लगे हैं। आशा कार्यकर्ताओं के चयन में सरकारी मानकों की अनदेखी करने और पैसे लेकर बहाली करने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। शिकायतों में ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर (BCM) और बिचौलियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और चयन रद करने की मांग की गई है।
इसके साथ ही, पीएचसी में भर्ती होने वाली गर्भवती महिलाओं को निर्धारित मेनू के अनुसार पौष्टिक नाश्ता-भोजन न मिलने, कागजी रजिस्टरों में फर्जी एंट्री करने और परिसर में गंदगी रहने की भी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष मुनिलाल मंडल ने भी इन मामलों में संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी।
चार सदस्यीय जांच टीम करेगी पड़ताल
लगातार मिल रही शिकायतों और वित्तीय गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। इस जांच दल में:
रामप्रवेश कुमार (प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी)
विक्रम कुमार (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी)
पूनम कुमारी (प्रखंड परियोजना पदाधिकारी)
विनीता कुमारी (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)
को शामिल किया गया है।
व्यवस्था सुधार के लिए 7 सदस्यीय निगरानी कमेटी]
स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था को लेकर सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद आनन-फानन में मरीजों के भोजन, साफ-सफाई और जनरेटर बैकअप जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हुई है। दैनिक कार्यों की निगरानी के लिए एक अलग सात सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। अब जांच टीम की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पीएचसी में हुए वित्तीय गोलमाल और फर्जीवाड़े की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।