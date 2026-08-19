मुंगेर : बिना बैठक रोगी कल्याण समिति से 4 लाख की निकासी, आशा बहाली में धांधली; BDO ने गठित की 4 सदस्यीय जांच टीम

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) की कार्यप्रणाली गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते सवालों के घेरे में आ गई है। स्वास्थ्य केंद्र में पिछले दो वर्षों से रोगी कल्याण समिति की एक भी आधिकारिक बैठक नहीं हुई, इसके बावजूद समिति के खाते से दो बार में चार लाख रुपये से अधिक की राशि की निकासी कर ली गई।

बिना किसी बैठक और प्रस्ताव के सरकारी फंड की निकासी का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) श्वेता कुमारी ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल के जरूरी विकास कार्यों और मरीजों की सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति के बाद ही फंड खर्च करने का नियम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राशि निकासी की मंजूरी किसने दी, इसे किस मद में खर्च दिखाया गया और भुगतान किसके नाम किया गया।

आशा बहाली में रिश्वतखोरी और भोजन में फर्जीवाड़े का भी आरोप जमालपुर पीएचसी पर वित्तीय अनियमितता के अलावा कई अन्य गंभीर आरोप भी लगे हैं। आशा कार्यकर्ताओं के चयन में सरकारी मानकों की अनदेखी करने और पैसे लेकर बहाली करने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। शिकायतों में ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर (BCM) और बिचौलियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और चयन रद करने की मांग की गई है।

इसके साथ ही, पीएचसी में भर्ती होने वाली गर्भवती महिलाओं को निर्धारित मेनू के अनुसार पौष्टिक नाश्ता-भोजन न मिलने, कागजी रजिस्टरों में फर्जी एंट्री करने और परिसर में गंदगी रहने की भी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष मुनिलाल मंडल ने भी इन मामलों में संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी।