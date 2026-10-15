जमालपुर विधायक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 50 हजार रुपये, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

संवाद सहयोगी, मुंगेर। "आपदा और संकट की हर कठिन घड़ी में जरूरतमंदों का सहारा बनना ही जनसेवा का असली और सच्चा धर्म है।" इसी सेवा भावना का परिचय देते हुए जमालपुर से जदयू विधायक नचिकेता मंडल ने बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की है।

विधायक ने बाढ़ अनुदान के तहत स्वयं को मिली राशि को आपदा से प्रभावित बेबस परिवारों की सहायता और पुनर्वास के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। विधायक नचिकेता मंडल ने बताया कि हालिया बाढ़ के कारण मुंगेर जिले के कई परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

फसल, घर-गृहस्थी और जान-माल के नुकसान के कारण कई लोगों के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे अत्यंत कठिन समय में पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाना और उनमें विश्वास जगाना जनप्रतिनिधियों का पहला कर्तव्य है। राहत और संबल पहुंचाना प्राथमिक जिम्मेदारी विधायक ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों तक हरसंभव सहायता पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी मुहिम को मजबूती देने और जमीनी स्तर पर राहत कार्यों में हाथ बंटाने के उद्देश्य से उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अनुदान की राशि का अंशदान किया है।

सामाजिक सरोकार के लिए आम जनता से भी अपील आपदा के प्रभाव को कम करने पर जोर देते हुए जदयू विधायक ने समाज के सक्षम और प्रबुद्ध लोगों से भी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने की भावुक अपील की।