सुपर एक्सप्रेस से जमालपुर से पटना 3 घंटे में, धरहरा, अभयपुर व किऊल में रुकेगी; भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी का नया अपडेट
जमालपुर-हावड़ा सुपर एक्सप्रेस को पटना जंक्शन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इससे जमालपुर से पटना का सफर 3 घंटे 5 मिनट में पूरा होगा और भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी के समय में भी बदलाव होगा।
HighLights
सुपर एक्सप्रेस का पटना जंक्शन तक विस्तार प्रस्तावित।
जमालपुर से पटना का सफर 3 घंटे 5 मिनट।
भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी के समय में भी बदलाव।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। जमालपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली सुपर एक्सप्रेस (13071/13072) को अब पटना जंक्शन तक विस्तारित करने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व रेलवे (Eastern Railway) ने इस संबंध में टाइम टेबल और फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट के साथ विस्तृत प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है।
प्रस्ताव के तहत जमालपुर से पटना के बीच धरहरा, अभयपुर और किऊल जंक्शन पर ट्रेन का ठहराव तय किया गया है। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही इस रूट पर सुपर एक्सप्रेस का परिचालन पटना जंक्शन तक शुरू हो जाएगा।
पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सदस्य आशुतोष कुमार ने रेल मंत्रालय के समक्ष इस ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव रखा था। उनका तर्क था कि ट्रेन का रैक दिनभर जमालपुर में लंबे समय तक यार्ड में खड़ा रहता है। उसी खाली रैक का उपयोग करते हुए यदि ट्रेन को पटना तक चला दिया जाए, तो पूर्व बिहार और झारखंड (संथाल परगना) के यात्रियों को राजधानी पटना के लिए एक तेज व सीधी रेल सेवा मिल सकेगी। इससे रेलवे के मौजूदा संसाधनों का भी अधिकतम इस्तेमाल होगा और जमालपुर से पटना का सफर महज 3 घंटे 5 मिनट में पूरा हो सकेगा।
यह रहेगा नया प्रस्तावित समय सारणी
पूर्व रेलवे के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार:
ट्रेन संख्या 13071 (हावड़ा-पटना सुपर): हावड़ा से रात 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:40 बजे जमालपुर पहुंचेगी। जमालपुर से सुबह 6:45 बजे प्रस्थान कर धरहरा, अभयपुर होते हुए सुबह 8:05 बजे किऊल पहुंचेगी। किऊल में 5 मिनट के ठहराव के बाद सुबह 9:50 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 13072 (पटना-हावड़ा सुपर): पटना जंक्शन से शाम 5:20 बजे चलेगी और शाम 7:10 बजे किऊल पहुंचेगी। इसके बाद रात 8:25 बजे जमालपुर पहुंचेगी और अपने पूर्व निर्धारित समय रात 8:30 बजे हावड़ा के लिए रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:35 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी का बदलेगा समय
इस सुपर एक्सप्रेस के परिचालन को देखते हुए भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी के समय में भी बदलाव का प्रस्ताव है:
ट्रेन संख्या 13401 (भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी): भागलपुर से सुबह 5:25 बजे के बजाय 5:40 बजे रवाना होगी।
जमालपुर पहुंचने का समय सुबह 6:43 की जगह 6:58 बजे और किऊल में 8:20 की जगह 8:33 बजे होगा। किऊल से 8:38 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12:50 बजे दानापुर पहुंचेगी।
रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलते ही इस नई व्यवस्था को ट्रैक पर उतार दिया जाएगा, जिससे दैनिक यात्रियों, छात्रों और मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा।