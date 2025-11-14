Language
    Jamalpur Election Result 2025: पूर्व आईपीएस शिवदीप बिगाड़ेंगे नीतीश का 'खेल'? JDU के नचिकेता से टक्कर

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:47 AM (IST)

    जमालपुर विधानसभा सीट पर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जदयू ने नचिकेता को मैदान में उतारा है। जमालपुर सीट पर जदयू का दबदबा रहा है, लेकिन 2020 में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह जीते थे। अब देखना है कि Jamalpur Election Result 2025 में किसके सिर ताज सजेगा।

    डिजिटल डेस्क, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे के चुनाव लड़ने से जमालपुर विधानसभा सीट की चर्चा हर तरफ हो रही है। शिवदीप लांडे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने नचिकेता पर दांव खेला। जन सुराज पार्टी से इस सीट पर ललन जी मैदान में हैं।

    बता दें कि जमालपुर मुंगेर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये जिला मुंगेर में आता है। ये मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली असेंबली है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के जोगेन्द्र महतो विधायक बने।

    2015 में जेडीयू के शैलेश कुमार चुनाव जीते थे। शैलेश 2005 से 2015 तक कुल चार बार इस सीट से चुने गए थे। 2020 में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह यहां से विधायक बने थे।

    20 साल से जीत रही जदयू

    जमालपुर सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। यहां जदयू की पकड़ करीब 20 वर्षों से मजबूत रही है। अगर इस बार फिर तीर निशाने पर लगता है तो जदयू पांच वर्ष बाद अपनी पुरानी जमीन बचाने में सफल रहेगा।

    चाय की दुकानों से लेकर चौपाल तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, किसके सिर बंधेगा ताज? आज 14 नवंबर को मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमालपुर में तीर अपने निशाने पर लगता है या नहीं।

