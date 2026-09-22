कब किसके घर पड़ेगा डाका कहना मुश्किल! जमालपुर की जनता का सवाल- पुलिस कर क्या रही, गश्ती या मटरगश्ती

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर शहर और इसके आसपास के इलाकों में अपराध का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, उससे आम नागरिकों में गहरे खौफ और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

शहर में खुलेआम पनप रहे अवैध लाटरी, जुआ, अवैध शराब और घातक स्मैक/ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री ने अपराध की आग में घी डालने का काम किया है। आलम यह है कि हाल के कुछ महीनों में लगातार हुई चोरी व डकैती की वारदातों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कब, किसके घर डाका पड़ जाए या चोरी हो जाए, यह कहना मुश्किल हो गया है।

मंगलवार की अल सुबह रिटायर प्रधानाचार्य के घर हुई भीषण डकैती की घटना ने पुलिसिया इकबाल की धज्जियां उड़ा दीं। वारदात को 18 से 22 वर्ष की उम्र के महज 5 हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया। अपराधी करीब 45 मिनट तक बेखौफ होकर घर में तांडव मचाते और लूटपाट करते रहे, जबकि पुलिस की रात्रि गश्ती दल को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घटना ने साबित कर दिया है कि जमालपुर में गश्ती के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है।

अवैध कारोबार और ब्राउन शुगर की गिरफ्त में युवा, जड़ तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस जमालपुर, ईस्ट कालोनी और सफियासराय थाना क्षेत्रों के विभिन्न चौराहों व मोहल्लों में अवैध लाटरी, जुआ और ब्राउन शुगर का नेटवर्क तेज़ी से फैल चुका है। कम समय में नशे की लत और जुए के शौक को पूरा करने के लिए 18 से 22 साल के नौजवान चोरी और डकैती जैसे संगीन अपराधों का रास्ता चुन रहे हैं।

स्थानीय लोगों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस सिर्फ छिटपुट कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन इस अवैध नेटवर्क के असली आकाओं और सरगनाओं तक पहुंचने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। क्राइम फाइल: जून से सितंबर तक जमालपुर में हुई चोरी की प्रमुख वारदातें 6 जून: जमालपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर बस्ती में अपर थानाध्यक्ष टीपू सुल्तान के किराए के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया।