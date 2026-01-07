Munger News: जमालपुर में कब्रिस्तान भूमि पर निर्माण पर रोक, CO ने कहा- पहले दिखाएं दस्तावेज

Language
    By Raj Sinha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:29 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर-मुंगेर पथ स्थित दौलतपुर के समीप कब्रिस्तान की जमीन पर दुकान निर्माण को लेकर बढ़ते विवाद के बाद अंचल अधिकारी (सीओ) राकेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही जमीन पर दावा करने वाले पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

    प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चल रहे विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। सीओ राकेश कुमार ने बताया कि कब्रिस्तान कमेटी के लोगों और एक मुस्लिम महिला समीना खातून के बीच जमीन को लेकर विवाद सामने आया था।

    महिला का दावा है कि उनकी निजी जमीन का कुछ हिस्सा कब्रिस्तान की जमीन में शामिल कर लिया गया है और उसी भूमि पर दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की गई।

    जांच के दौरान कब्रिस्तान कमेटी की ओर से जमीन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जबकि समीना खातून ने अपने दावे के समर्थन में कई साक्ष्य और कागजात अधिकारियों के समक्ष रखे।

    इसके बाद सीओ ने थाना अध्यक्ष पंकज कुमार पासवान के साथ मौके पर पहुंचकर विवादित स्थल का निरीक्षण किया और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की। सीओ ने स्पष्ट किया कि जब तक जमीन से जुड़े सभी कागजातों की विधिवत जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने कब्रिस्तान कमेटी को निर्देश दिया है कि यदि उनके पास जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज हैं, तो उन्हें निर्धारित समय के भीतर अंचल कार्यालय में जमा करें। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

    प्रशासन ने दोनों पक्षों को आपसी सौहार्द बनाए रखने की भी सख्त हिदायत दी है, ताकि क्षेत्र में किसी तरह का तनाव या विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।