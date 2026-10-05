जमालपुर से मेरा गहरा लगाव: बोले डॉ. नीतीश; देश-विदेश में नाम रोशन करने पर भव्य स्वागत, युवाओं में दिखा उत्साह

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। Munger Dr Nitish Chandra Dubey Welcome: देश-विदेश में अपनी प्रतिभा और मेहनत का परचम लहराकर मुंगेर जिले का नाम रोशन कर रहे डॉ. नीतीश चंद्र दुबे के जमालपुर पहुंचने पर युवाओं और स्थानीय सामाजिक संगठनों में खासा उत्साह देखने को मिला।

अपनी उपलब्धियों से युवाओं के बीच प्रेरणास्रोत बन चुके डॉ. दुबे का जमालपुर-मुंगेर मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार के नेतृत्व में युवाओं की टीम और लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया।

मुख्य मार्ग पर डॉ. दुबे के पहुंचते ही युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची रही। इस दौरान लायंस क्लब की ओर से अध्यक्ष सुमन कुमार शर्मा, सचिव सुनील कुमार, मनीष कुमार, धीरज कुमार, ओम आर्य व अन्य सदस्यों ने उन्हें बुके (पुष्पगुच्छ) और मोमेंटो (स्मृति चिह्न) प्रदान कर सम्मानित किया।

देश-विदेश में अपनी प्रतिभा से मुंगेर जिले का मान बढ़ाने वाले डॉ. नीतीश चंद्र दुबे के जमालपुर आगमन पर दिखा जबरदस्त उत्साह

सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार के नेतृत्व में युवाओं और लायंस क्लब की टीम ने जमालपुर-मुंगेर मुख्य मार्ग पर किया भव्य स्वागत

लायंस क्लब अध्यक्ष सुमन कुमार शर्मा व सचिव सुनील कुमार समेत सदस्यों ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न देकर किया सम्मानित

डॉ. दुबे ने कहा—जमालपुर से है गहरा जुड़ाव, क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह लगातार प्रयासरत मेहनत और लगन को बताया सफलता की कुंजी, युवाओं के लिए बने प्रेरणा चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉ. नीतीश चंद्र दुबे की उपलब्धियां युवाओं के लिए मार्गदर्शक साबित हो रही हैं। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, अटूट लगन और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जमालपुर से उनका पुराना और बेहद गहरा भावनात्मक लगाव है तथा यहां के लोगों से मिलने वाला अपनापन और स्नेह उन्हें हमेशा इस मिट्टी की ओर आकर्षित करता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के विकास कार्यों की सराहना, दुर्गा पूजा का दिया न्योता क्षेत्र के विकास पर चर्चा करते हुए डॉ. दुबे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्षेत्र के बुनियादी विकास और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे इन प्रयासों का सकारात्मक लाभ आने वाले समय में जनता को स्पष्ट रूप से दिखेगा।