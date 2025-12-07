Language
    Diesel Hydraulic Train: सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों पर दौड़ेगी ये ट्रेन, 20 करोड़ की लागत से 75 दिनों में हुई तैयार 

    By Raj Sinha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:33 PM (IST)

    एक विशेष डीजल हाइड्रोलिक ट्रेन बनाई गई है, जो सड़क और रेलमार्ग दोनों पर चलने में सक्षम है। इस Train Cum Van को बनाने में 20 करोड़ रुपये का खर्च आया और ...और पढ़ें

    Hero Image

     डीजल हाइड्रोलिक ट्रेन कम सड़क वैन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। आने वाले दिनों में जमालपुर रेल कारखाने के दिन और भी बहुरंग होने वाले हैं। इसका स्पष्ट संकेत पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउसकर ने दी। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे जीएम ने कहा कि जमालपुर रेल कारखाना हर दिन नया कीर्तिमान बना रहा है। पहले यहां वर्ष में आठ हजार वैगन का रखरखाव होता था, अब उसकी संख्या बढ़कर 10 हजार कर दी गई है।

    सैलून से उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहले स्टेशन परिसर के फुटओवर ब्रिज से रेल लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने डीजल शेड स्थित पीट लाइन पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया।

    उन्होंने अधिकारियों से कार्य प्रगति की बारीकी से जानकारी ली। महाप्रबंधक ने रेल इंजन कारखाना के विभिन्न शॉप का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने डीजल हाइड्रोलिक रेल कम सड़क वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

    क्या है विशेषता?

    5 करोड़ 62 लाख 23 हजार 979 रुपये की लागत से तैयार इस आधुनिक वैन की विशेषता यह है कि यह सड़क पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा रेलवे ट्रैक पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी।

    आठ चक्कों वाली इस वान की क्षमता 600 टन लोड की है। 140 टन क्षमता की क्रेन को भी एनसीआर जोन के प्रयागराज मंडल के टूंडला भेजा गया। 88वीं क्रेन है, जो 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है।

    उप मुख्य यांत्रिक अभियंता के नेतृत्व में सुपरवाइजरों और कुशल कारीगरों की टीम ने इसे महज 75 कार्य दिवसों में तैयार किया। महाप्रबंधक ने क्रेन की चाबी टूंडला से आए वरीय अनुभाग अभियंता नितिन गुप्ता को सौंपी। निरीक्षण के दौरान जीएम ने क्रेन शाप में बने ओएचई निरीक्षण यान का भी निरीक्षण किया।

    इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें जमालपुर में निर्मित आधुनिक इंटरलाकिंग आफ्टर मॉडिफाई जैक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि यह जैक 25 टन और 35 टन के वर्ग में मॉडिफाई किया गया है। इसमें कल के साथ व्हीलर अरेंजमेंट तथा इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन किया गया है।

    कल्याणपुर में बनेगा नया रेलवे यार्ड

    महाप्रबंधक ने निरीक्षण के दौरान कहा कि जमालपुर-भागलपुर रेल सेक्शन के कल्याणपुर स्टेशन के समीप यार्ड विकसित करने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। वहां लूप लाइन तैयार करने की भी योजना है।

    भविष्य में संभावना यह भी जताई गई कि जमालपुर स्थित गुड्स शेड को कल्याणपुर में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे जमालपुर स्टेशन से माल लोडिंग-अनलोडिंग के दबाव में कमी आएगी। जमालपुर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान जीएम ने पाया कि कुछ ट्रेनों की खाली रैक स्टेशन पर ही खड़ी रहने से प्लेटफार्म की उपलब्धता में समस्या आती है।

    तीसरी और चौथी लाइन पर तेजी से काम

    जमालपुर-भागलपुर रेल सेक्शन पर तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सभी प्रक्रियाएं चल रही है। चौथी लाइन का सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे रिपोर्ट मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।