मुंगेर में धरहरा स्टेशन के पास रेल पटरी में आई दरार, पोर्टर की सूझबूझ से टला हादसा

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। जमालपुर–क्यूल रेलखंड पर शनिवार की सुबह पोर्टर की सतर्कता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। धरहरा स्टेशन फाटक से करीब 100 मीटर दूर मुख्य रेल पटरी में दरार आ गई थी।

समय रहते इसकी जानकारी मिलने पर रेलवे ने तत्काल ट्रेनों का परिचालन रोककर क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत कराई। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5:50 बजे ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्समैन सह पोर्टर सुबोध कुमार की नजर टूटी पटरी पर पड़ी।

उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर ललित कुमार को दी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि 53479 नंबर पैसेंजर ट्रेन गुजरने के बाद डैशबोर्ड पैनल में ट्रैक सर्किट 4T1 फेल होने का रेड सिग्नल दिखाई दिया था।

संदेह होने पर जांच कराई गई, जिसमें रेल फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूआई और अन्य रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 5:50 बजे से 6:45 बजे तक अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया।