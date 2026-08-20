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Munger News : धरहरा सीओ की दबंई, परिमार्जन की जानकारी लेने पर कर दी गाली-गलौज

By Rajnish Kumar Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:20 PM (IST)

धरहरा अंचल अधिकारी पर भूमि परिमार्जन आवेदन की जानकारी लेने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता अमित राय ने डीएम, एसपी और डीसी से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

धरहरा अंचल अधिकारी ।

धरहरा अंचल अधिकारी ।

HighLights

  1. धरहरा सीओ पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी।

  2. भूमि परिमार्जन आवेदन की जानकारी लेने पर विवाद।

  3. शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग।

संवाद सहयोगी, धरहरा (मुंगेर)। भूमि से संबंधित परिमार्जन आवेदन रिवर्ट होने की जानकारी लेने के दौरान धरहरा अंचल अधिकारी पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामले से जुड़ा एक आडियो प्रसारित हो रहा है।

हालांकि, जागरण इस आडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के कुमारपुर निवासी अमित राय ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीसी को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है।

शिकायत में उन्होंने बताया है कि अपनी आफलाइन भूमि की रसीद को आनलाइन कराने के लिए 20 जून 2026 को परिमार्जन का आवेदन किया था। अमित राय के अनुसार, 19 अगस्त को उन्होंने आवेदन की स्थिति की जानकारी ली।

इस दौरान पता चला कि गलत रकबा दर्शाने की बात कहते हुए आवेदन को रिवर्ट कर दिया गया है। आवेदन रिवर्ट होने का कारण जानने के लिए उन्होंने 20 अगस्त को अंचल अधिकारी से मोबाइल पर बातचीत की।

पैसे मांगने का आरोप, विरोध पर बढ़ा विवाद

शिकायतकर्ता का आरोप है कि बातचीत के दौरान अंचल अधिकारी ने काम कराने के लिए पैसे दिए जाने की बात पूछी। अमित राय के अनुसार, उन्होंने पैसे देने को लेकर आपत्ति जताई।

आरोप है कि इसके बाद अधिकारी आक्रोशित हो गए और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बातचीत के दौरान उन्हें कथित रूप से जान से मारने की धमकी भी दी गई।

उन्होंने दावा किया है कि अधिकारी ने कहा कि सामने रहते तो पटककर जान मार देते। घटना के बाद शिकायतकर्ता ने पूरे मामले को लेकर वरीय अधिकारियों से शिकायत की है।

बातचीत रिकार्ड होने का दावा

अमित राय ने अपने आवेदन में दावा किया है कि अंचल अधिकारी के साथ हुई मोबाइल बातचीत उनके फोन में रिकॉर्ड है। आवश्यकता पड़ने पर वह रिकार्डिंग जांच के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रसारित आडियो की सत्यता की पुष्टि जागरण नहीं करता है। शिकायतकर्ता ने डीएम, एसपी और डीसी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

इस आडियो क्लिप की जांच कराई जाएगी। कोई भी सरकारी कर्मी इस तरह की भाषा का कतई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सभी जनता की सेवा के लिए हैं। जांच के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

-निखिल धनराज निप्पाणीकर, डीएम