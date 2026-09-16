संवाद सहयोगी, मुंगेर। Munger Flood Relief Samrat Choudhary Shivraj Singh Chouhan Visit: गंगा के उफान से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे मुंगेर के विस्थापित परिवारों का दर्द बांटने और जमीनी स्थिति की पड़ताल करने के लिए ब‍िहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जिले में पहुंच रहे हैं। दोनों नेता अलग-अलग बाढ़ राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए प्रभावित ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत सामग्री, भोजन, चिकित्सा एवं पेयजल सुविधाओं का जायजा लेंगे।

तय प्रोटोकॉल के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 2:00 बजे सदर प्रखंड अंतर्गत शीतलपुर खेल मैदान में विशेष रूप से तैयार किए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से उनका काफिला सड़क मार्ग से होते हुए प्लस टू उच्च विद्यालय सीताकुंड स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिविर में विस्थापित परिवारों से मिलकर उनका दुख-दर्द सुनेंगे और प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। सीताकुंड में पीड़ितों से संवाद करने के उपरांत वे हेलीकॉप्टर से सीधे पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।

नौवागढ़ी पहुंचेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री, फिर भागलपुर-नवगछिया का दौरा दूसरी ओर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क मार्ग से प्लस टू नौवागढ़ी हाई स्कूल परिसर में संचालित राहत शिविर का दौरा करेंगे। वे बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उन्हें मिल रही बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करेंगे और बाढ़ के चलते कृषि फसलों को पहुंचे नुकसान की प्राथमिक जानकारी भी लेंगे। नौवागढ़ी में शिविर का निरीक्षण पूरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से भागलपुर होते हुए नवगछिया स्थित कोसीकरैया बांध के लिए रवाना होंगे, जहां वे कोसी-गंगा बेसिन के संवेदनशील तटबंधों और कटाव प्रभावित इलाकों का मुआयना करेंगे।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधवार को मुंगेर दौरा; बाढ़ राहत व्यवस्था का लेंगे जायजा

दोपहर 2 बजे शीतलपुर खेल मैदान में हेलीपैड पर उतरेंगे सम्राट चौधरी; प्लस टू हाई स्कूल सीताकुंड राहत शिविर में विस्थापितों से संवाद

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क मार्ग से नौवागढ़ी हाई स्कूल राहत कैंप पहुंचेंगे; इसके बाद भागलपुर व नवगछिया रवानगी

प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, डीएम व एसपी ने शीतलपुर हेलीपैड और सीताकुंड कैंप का किया संयुक्त स्थलीय निरीक्षण; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कमिश्नर, डीआईजी और डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के संयुक्त दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार शाम प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शीतलपुर खेल मैदान स्थित हेलीपैड और सीताकुंड राहत शिविर का स्थलीय मुआयना किया।