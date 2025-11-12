Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tarapur Election Result 2025: तारापुर में जीत को लेकर एनडीए-राजद दोनों आश्वस्त, नतीजा का इंतजार

    By Manoj Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, जिससे एनडीए खेमा उत्साहित है। तारापुर और मुंगेर में एनडीए को बढ़त मिलने की उम्मीद है। दोनों खेमों में जीत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। अब सबकी निगाहें 14 तारीख पर टिकी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी।

    संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम को लेकर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। 24 घंटे से भी कम समय है। 14 नवम्बर की दोपहर तक विधिवत परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनमानस तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरे चरण के मतदान के बाद आए विभिन्न टीवी चैनलों के एग्जिट पोल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के फिर सत्ता में लौटने की बात कही जा रही है। इससे एनडीए खेमा विशेष रूप से उत्साहित नजर आ रहा है।

    तारापुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व मुंगेर में कुमार प्रणय की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखा जा रहा है। दोनों क्षेत्रों से एनडीए को मजबूत बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है।

    पहले चरण के मतदान के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगातार बूथवार समीक्षा और मतों के आकलन का दौर जारी है। एनडीए जहां जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहा है, वहीं राजद खेमा भी अपने गणित और आंकलन के आधार पर जीत के प्रति आत्मविश्वास व्यक्त कर रहा है।

    चुनाव परिणाम से पूर्व दोनों ही खेमों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। समर्थक अपने-अपने दल की संभावित जीत का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हैं। अब निगाहें 14 तारीख पर टिकी हैं। जब मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसके पक्ष में जनादेश दिया है।