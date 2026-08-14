हाथों में तिरंगा झंडा और जुबां पर 'भारत माता की जय', CM सम्राट पहुंचे हवेली खड़गपुर, सबको कहा- वंदे मातरम

संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर पहुंच गए। उनके आगमन की सूचना मिलते ही स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह चरम पर पहुंच गया।

हाथों में तिरंगा झंडा और जुबां पर 'भारत माता की जय' के नारों के साथ पूरा खड़गपुर शहर देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ नजर आया। ब‍िहार के सीएम के स्वागत और यात्रा में भाग लेने के लिए सुबह से ही भारी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर जुटे थे। तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह सीएम सम्राट चौधरी के आगमन से कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ गया। जगह-जगह पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। हर तरफ तिरंगे की बहार और भारत माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा।

गूंजे भारत माता के जयकारे स्थानीय लोगों और युवाओं में भी इस राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी यात्रा को लेकर गजब का उमंग देखा गया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस यात्रा ने पूरे इलाके को देशभक्ति के माहौल में तब्दील कर दिया।

एनडीए के कई दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद इस भव्य तिरंगा यात्रा में शासन और संगठन के कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभारी मंत्री संजय कुमार, स्थानीय विधायक कुमार प्रणय, नचिकेता मंडल, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार पोद्दार, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय सचिव मिथलेश सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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