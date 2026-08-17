अशोकधाम भगदड़ में मुंगेर की रिंकू देवी की मौत; पति के बाद उजड़ा परिवार, बेटे संग जलाभिषेक करने गई थीं लखीसराय

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। लखीसराय स्थित ऐतिहासिक श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर (अशोकधाम) में सावन के तीसरे सोमवार को मची भीषण भगदड़ की विभीषिका ने मुंगेर जिले के एक भरे-पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाली सात महिला श्रद्धालुओं में मुंगेर जिले के सफियासराय ओपी/थाना क्षेत्र अंतर्गत बांक टोला फरदा निवासी रिंकू देवी (पति स्व. नीरज यादव) भी शामिल हैं। रिंकू देवी की असामयिक मौत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे फरदा गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया।

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रिंकू देवी पिछले कुछ दिनों से लखीसराय स्थित अपनी बहन सोनी कुमारी के घर पर रह रही थीं। सावन मास की सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना को लेकर वह सोमवार की अल सुबह अपने पुत्र छोटू कुमार के साथ अशोकधाम मंदिर पहुंची थीं।

कतार में लगी थीं, करंट की अफवाह से मची भगदड़ प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों ने बताया कि मंदिर परिसर में जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। रिंकू देवी भी अपने बेटे के साथ कतार में आगे बढ़ रही थीं। इसी दौरान अचानक बिजली के खंभे (पोल) में करंट उतरने की अफवाह फैल गई।

अफवाह फैलते ही कतार में खड़े श्रद्धालुओं के बीच जान बचाने की होड़ लग गई और देखते ही देखते भयानक भगदड़ मच गई। संकरे रास्ते पर अनियंत्रित भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि दर्जनों श्रद्धालु जमीन पर गिरकर कुचले गए। इसी भगदड़ में रिंकू देवी भी भीड़ के नीचे दब गईं और गंभीर रूप से घायल होने के बाद दम तोड़ दिया।

2024 में पति को खोया, अब बच्चों से छिना मां का आंचल हादसे ने रिंकू देवी के परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। मृतका के कुल सात संतान हैं, जिनमें पांच पुत्रियां और दो पुत्र शामिल हैं। चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि तीन बच्चे अभी पढ़ाई और संघर्ष के दौर में हैं।

परिजनों ने रोते हुए बताया कि वर्ष 2024 में ही उनके पति नीरज यादव का निधन हो गया था। पति के साए के बिना पूरे घर और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले रिंकू देवी के कंधों पर ही थी। वह ही पूरे परिवार का एकमात्र संबल और सहारा थीं।

चीख-पुकार से दहल उठा गांव, पुलिस ने ली जानकारी स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना था कि धार्मिक आस्था के साथ मंदिर गईं रिंकू देवी के साथ ऐसा अनिष्ट होगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।