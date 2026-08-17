संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। पूर्व रेलवे के भागलपुर-जमालपुर-किऊल रेलखंड पर ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी ने रेल यात्रियों और श्रावणी मेले में उमड़ रहे कांवरियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को इस व्यस्त रेल रूट पर राजधानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस और कई महत्वपूर्ण इंटरसिटी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चलीं।

ट्रेनों के बेपटरी परिचालन का सीधा असर भागलपुर, सुलतानगंज, जमालपुर, अभयपुर और किऊल रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिला, जहां भीषण गर्मी और उमस के बीच यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर इंतजार करना पड़ा। सबसे अधिक फजीहत 20501 सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को झेलनी पड़ी। यह प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेन अपने तय समय से करीब नौ घंटे की भारी देरी से चली, जिससे लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया।

विक्रमशिला और ब्रह्मपुत्र मेल समेत प्रमुख सुपरफास्ट ट्रेनें भी सुस्त राजधानी एक्सप्रेस के अलावा दिल्ली, पटना और हावड़ा रूट की अन्य वीआईपी और मेल ट्रेनों की गति भी प्रभावित रही: विक्रमशिला एक्सप्रेस: भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली यह प्रमुख ट्रेन करीब 30 मिनट लेट रही।

ब्रह्मपुत्र मेल: 35 मिनट विलंब से गंतव्य की ओर रवाना हुई।

फरक्का एक्सप्रेस: 10 मिनट की देरी से परिचालित हुई।

हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस: 20 मिनट लेट रही।

रांची-गोड्डा एक्सप्रेस: 15 मिनट की देरी से पहुंची। दैनिक इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों का भी बिगड़ा गणित लंबी दूरी की गाड़ियों के अलावा दैनिक यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों की लाइफलाइन मानी जाने वाली इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों की चाल भी बिगड़ी रही। दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी 40 मिनट, बांका-राजेंद्र नगर इंटरसिटी 40 मिनट, मालदा-किऊल पैसेंजर 30 मिनट, पटना-दुमका एक्सप्रेस 20 मिनट, मालदा-पटना एक्सप्रेस 20 मिनट और भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी 15 मिनट की देरी से चली। ट्रेनों के देरी से चलने के कारण दैनिक यात्रियों को अपने कार्यालय और गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

श्रावणी मेले में कांवड़ियों की बढ़ी भीड़, समय पर ट्रेन चलाने की मांग श्रावण मास के चलते इस पूरे रेलखंड पर बाबा बैद्यनाथ (देवघर) और अजगैबीनाथ (सुलतानगंज) जाने वाले कांवरियों तथा आम यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्टेशनों पर अत्यधिक दबाव होने के बीच ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने से प्लेटफॉर्मों पर तिल रखने की जगह नहीं बच रही है।