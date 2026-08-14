आधार बना बाधा, थमी कन्या उत्थान योजना की रफ्तार; 2272 बच्चियां दूसरी किश्त से वंचित, लक्ष्य से पिछड़ा मुंगेर जिला
मुंगेर में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण धीमी पड़ गई है, जिससे 2272 पात्र बच्चियां दूसरी किस्त से वंचित हैं। जिले की ...और पढ़ें
HighLights
आधार कार्ड की अनिवार्यता बनी कन्या उत्थान योजना में बाधा।
मुंगेर में 2272 बच्चियां दूसरी किस्त से वंचित रह गईं।
जिले की उपलब्धि 79.81% से घटकर 46% पर आई।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के सफल क्रियान्वयन में इस बार आधार कार्ड सबसे बड़ी तकनीकी बाधा बनकर सामने आया है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत जन्म लेने वाली बच्चियों को दो किश्तों में कुल तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता (प्रोत्साहन राशि) दी जाती है।
नियम के अनुसार, एक से दो वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलने वाली दूसरी किश्त के लिए बच्ची का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिले में जागरूकता की कमी के कारण अभिभावक इतनी छोटी उम्र में बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, जिससे योजना की रफ्तार पूरी तरह थम गई है।
पिछले साल बिहार में नंबर-1 रहा मुंगेर
आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों में जिले को मिले लक्ष्य के मुकाबले केवल 46 प्रतिशत ही उपलब्धि हासिल हो सकी है। अब तक जिले की 2272 पात्र बच्चियों को योजना की दूसरी किश्त का लाभ नहीं मिल सका है।
इस बार 46% पर अटका
गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुंगेर ICDS ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10,426 पात्र लाभुकों को योजना से जोड़कर 79.81 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की थी और पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन इस बार आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण जिले की रैंकिंग और उपलब्धि दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
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दो किश्तों में कैसे मिलती है प्रोत्साहन राशि?
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के प्रावधानों के तहत:
प्रथम किश्त: बच्ची के जन्म लेते ही तत्काल ₹2,000 की राशि मां के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
द्वितीय किश्त: बच्ची के 1 से 2 वर्ष की आयु पूरी होने और संपूर्ण टीकाकरण के बाद ₹1,000 की शेष राशि भेजी जाती है।
इसी दूसरी किश्त के भुगतान के लिए बच्ची का आधार नंबर पोर्टल पर लिंक होना अनिवार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY) के तहत भी जिले में अब तक 3,664 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव उपरांत ₹5,000 की सहायता दो संतानों तक दी जाती है।
"अभिभावकों द्वारा 1 से 2 वर्ष की बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बनवाने के कारण पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत होने में देरी हो रही है। जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देश दिया गया है कि वे घर-घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करें और विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक बच्चियों का आधार कार्ड बनवाएं। हमारा प्रयास है कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कर पिछले वर्ष की भांति मुंगेर को राज्य में पुनः शीर्ष स्थान पर लाया जाए।"
— रश्मि सिन्हा, डीपीओ, बाल विकास परियोजना, मुंगेर