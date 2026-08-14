आधार बना बाधा, थमी कन्या उत्थान योजना की रफ्तार; 2272 बच्चियां दूसरी किश्त से वंचित, लक्ष्य से पिछड़ा मुंगेर जिला

संवाद सहयोगी, मुंगेर। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के सफल क्रियान्वयन में इस बार आधार कार्ड सबसे बड़ी तकनीकी बाधा बनकर सामने आया है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत जन्म लेने वाली बच्चियों को दो किश्तों में कुल तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता (प्रोत्साहन राशि) दी जाती है।

नियम के अनुसार, एक से दो वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलने वाली दूसरी किश्त के लिए बच्ची का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिले में जागरूकता की कमी के कारण अभिभावक इतनी छोटी उम्र में बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, जिससे योजना की रफ्तार पूरी तरह थम गई है।

पिछले साल बिहार में नंबर-1 रहा मुंगेर आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों में जिले को मिले लक्ष्य के मुकाबले केवल 46 प्रतिशत ही उपलब्धि हासिल हो सकी है। अब तक जिले की 2272 पात्र बच्चियों को योजना की दूसरी किश्त का लाभ नहीं मिल सका है।

इस बार 46% पर अटका गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुंगेर ICDS ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10,426 पात्र लाभुकों को योजना से जोड़कर 79.81 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की थी और पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन इस बार आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण जिले की रैंकिंग और उपलब्धि दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

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