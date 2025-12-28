मुंगेर में माओवाद को बड़ा झटका, जोनल कमांडर सहित तीन ने DGP की मौजूदगी में किया आत्मसमर्पण

जागरण संवाददाता, मुंगेर। हवेली खड़गपुर में राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में तीन माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया। इसमें जोनल कमांडर नारायण कोड़ा , सब जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा तथा सक्रिय सदस्य विनोद कोड़ा शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताते चलें कि नारायण कोड़ा व बहादुर कोड़ा पर सरकार ने तीन-तीन लाख रुपये इनाम घोषित कर रखा था। नारायण कोड़ा के खिलाफ 23 कांड, बहादुर कोड़ा के खिलाफ 24 कांड तथा विनोद कोड़ा के खिलाफ तीन कांड विभिन्न थाना में दर्ज है।

तीन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया नारायण कोड़ा धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत स्थित पैसरा का, बहादुर कोड़ा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बघेल का तथा विनोद कोड़ा लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र स्थित शीतला कोड़ासी का रहने वाला है। तीनों माओवादियों ने पुलिस के समक्ष हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है।

ऐसे में सरकार की ओर से सभी को पुनर्वास के लिए 9.10 लाख रुपये के अलावा 36 माह तक प्रतिमाह 10-10 हजार रुपये, हथियार के लिए 11.1509 रुपये, सभी को पांच-पांच डिसमिल जमीन, जन वितरण प्रणाली की दुकान, रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन, सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति, बच्चों की शादी के लिए लाभ, गाय अथवा बकरी पालन, चापाकल, शौचालय आदि की सुविधा दी जाएगी।

लिगेसी एंड थ्रस्ट वाले चार जिलों में निगरानी मौके पर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि माओवाद उन्मूलन के क्षेत्र में प्रत्येक राज्य ने उपलब्धि हासिल की है। काफी इलाके से माओवाद समाप्त हुआ है। बिहार में बहुत तेजी से इस क्षेत्र में काम हुआ है। 23 अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति शून्य हो गई है। लिगेसी एंड थ्रस्ट वाले चार जिलों में निगरानी की जा रही है।

माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सड़क, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, युवाओं के लिए कौशल विकास, स्कूल कालेज आदि खोले जा रहे हैं ताकि युवा जो उग्रवाद की ओर आगे बढ़ गए थे वे मुख्य धारा में वापस लौटें।

माओवाद प्रभावित इलाकों को विकसित करने का उद्देश्य भीमबांध-खड़गपुर क्षेत्र में वर्ष 2007 में केंद्रीय कमेटी का कांग्रेस हुआ था। यहां माओवादी गतिविधियां बढ़ गई थी। इस इलाके में भी अब उनकी उपस्थिति नगण्य हो गई है। सभी सक्रिय सदस्य या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।