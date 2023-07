मधुबनी: शहर में बुजुर्गों के लिए 50-50 बेड के दो आश्रय स्थलों का होगा निर्माण, मिलेंगी ये सुविधाएं

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत नगर निगम के विवाह भवन के प्रथम मंजिल व निगम कार्यालय के सामने 50-50 बेड के दो वृद्धजन आश्रय स्थल बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत दोनों आश्रय स्थल के निर्माण के लिए 53 लाख 17 हजार आवंटित किया गया है। दोनों आश्रय स्थल का निर्माण अगस्त के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

वृद्धजन आश्रय स्थल के लिए चयनित विवाह भवन का प्रथम मंजिल

