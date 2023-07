Bihar News: पूरा घर खाक छान मारा, बाथरूम से मिली शराब से भरी दो बोरियां; जुगाड़ से छिपा कर रखी थी 240 बोतलें

मधुबनी के मधवापुर में स्थित साहरघाट थाना पुलिस ने शनिवार की शाम गश्ती के दौरान भौगाछी गांव में छापेमारी कर बाथरूम में छिपा कर रखी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने गृहस्वामी को भी गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शराब मामले में दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है।

साहरघाट थाना में गिरफ्तार शराब धंधेबाज फोटो संख्या। जागरण

मधवापुर (मधुबनी), संवाद सूत्र। शराबबंदी वाले बिहार में धड़ल्ले से शराब की खरीद-बिक्री जारी है। शराब बेचने के लिए धंधेबाज तरह-तरह की तरकीब ढूंढते रहते हैं। शनिवार को मधुबनी के मधवापुर में स्थित साहरघाट थाना पुलिस ने शनिवार की शाम गश्ती के दौरान भौगाछी गांव में छापेमारी कर बाथरूम में छिपा कर रखी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने गृहस्वामी पलट महतो को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम पटना कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भौगाछी निवासी पलट महतो के घर में बाथरूम में भारी मात्रा में शराब छिपा कर रखी गई है। सूचना को संज्ञान में लेते हुए प्रशिक्षू दरोगा नवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने भौगाछी गांव निवासी पलट महतो के घर पहुंच कर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस के जवानों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने बाथरूम की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। प्लास्टिक की बोरियों में भरे थे 240 बोतल देसी शराब बाथरूम के नीचे मिट्टी की गड्ढा खोदकर चैम्बर बनाया गया था। उसमें शराब से भरी बोरियां रखी थी। पुलिस ने चैम्बर का स्लैब हटाकर प्लास्टिक की दो बोरियों में भरे 240 बोतल देसी शराब बरामद की। साथ ही गृहस्वामी पलट महतो को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दो धंधेबाजों को किया गिरफ्तार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शराब मामले में दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। शराब मामले में फरार चल रहे हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव निवासी रविंद्र महतो को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है।

Edited By: Aditi Choudhary