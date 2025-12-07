Madhubani News : शव पेड़ पर और परिवार में शक... सच क्या छुपा है इस मौत के पीछे?

हरलाखी, (मधुबनी) संवाद सहयोगी । यह मौत महज हादसा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आम के पेड़ पर लटका युवक का शव मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। परिवार हत्या की आशंका जता रहा है, लेकिन सवालों की डोर उलझी हुई है। युवक वहां कैसे पहुंचा, आखिर किसने और क्यों उसे निशाना बनाया, हर सुराग किसी नए रहस्य की ओर इशारा कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना स्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव स्थित बरहड़वा टोल में रविवार की आम के पेड़ से एक युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही घटना स्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना गांव से दूर नहर किनारे एक आम के पेड़ पर हुई।

मृत युवक की पहचान बरहड़वा टोल निवासी संजय महतो के 19 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में हुई है। जानकारी मिलते ही हरलाखी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले युवक के शव को पेड़ से नीछे उतारा।

हत्या की आशंका जताई तदुपरांत स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना की जांच शुरू कर दी। इधर मृतक के पिता ने शव की स्थिति को देख हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित पिता का कहना है कि गमछा गरदन में आगे की ओर से पेड़ पर बंधा हुआ था।