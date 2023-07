बिहार में शिक्षिका की बर्बरता, बेरहमी से पिटाई कर छात्रा का हाथ तोड़ा; प्रिंसिपल ने आरोपों से पल्ला झाड़ा

मधुबनी जिले में एक शिक्षिका की बर्बरता सामने आई है। जिले के घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय हुलासपट्टी में एक शिक्षिका ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षिका की पिटाई से छात्रा का हाथ टूट गया है। शरीर पर जख्म के गहरे निशान हैं। पीड़ित छात्रा अर्पणा के पिता जितेंद्र कुमार यादव ने फुलपरास थाना में आवेदन देकर कानुनी कारवाई की मांग की है।

शिक्षका की पिटाई के बाद जख्म के निशान दिखाती स्कूली छात्रा। जागरण

