एशियाड में यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे तैराक शम्स आलम के समर्थन में उतरा गांव, बताया साजिश

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जापान में चल रहे एशियन पैरा खेलों में मधुबनी के लिए बिस्फी प्रखंड के लिए राठौस गांव निवासी पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख के लिए यौन उत्पीड़न में फंसने से गांव के लिए लोग सकते में हैं।

कोई इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि, गांव और परिवार के लिए लोग एक बात जरूर कह रहे हैं कि घटना में सच्चाई नहीं हो सकती, यह साजिश है। गांव के लिए सरपंच तौहिद अली का कहना है कि शम्स आलम के लिए बारे में ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकता है। पूरा गांव इस घटना को साजिश की तरह देख रहा है। उन्होंने बताया कि गांव पर उसके पिता के लिए अलावा शम्स के लिए दो भाइयों का परिवार रहता है। मां का देहांत हो चुका है। शम्स मझले हैं। शम्स के लिए पिता नसीर अहमद ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

इस घटना को लेकर पक्ष जानने के लिए शम्स आलम से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शम्स की शादी हो चुकी है। अभी बच्चे नहीं हैं। जबकि उनके बड़े भाई गांव पर ही कपड़े सिलने का काम करते हैं और छोटा भाई बाहर नौकरी करता है। शम्स आलम का यह लगातार तीसरा एशियाड था। इससे पहले वह दो बार एशियन पैरा खेलों में हिस्सा ले चुका है।

कमर में था ट्यूमर 17 जुलाई 1986 को जन्मे व मैकेनिकल इंजीनियर तथा एचआर में एमबीए शम्स का 24 साल की उम्र में कमर में ट्यूमर के लिए कारण कमर के लिए नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। 2010 से पहले वह इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी थे। व्हीलचेयर पर आने के लिए बाद 2012 में स्विमिंग को रिहैब के लिए तौर पर शुरू किया था। फिर इसमें आगे बढ़ते गए। शम्स ने गोवा में समुद्र में आठ किलोमीटर तक चार घंटे चार मिनट में तैरकर लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में नाम दर्ज करा चुके हैं।