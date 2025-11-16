Madhubani News : फर्जी भुगतान की रोकथाम के लिए होगी सख्त जांच

जागरण संवाददाता, मधुबनी । बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम क्षेत्र में रूके विकास योजनाओं को अब तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। सोमवार से निगम कर्मचारियों अपनी पुरानी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे। जानकारी के अनुसार निगम के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी संचिकाओं को तत्काल अपडेट करें, ताकि नए वित्तीय और विकासात्मक प्रस्तावों पर जल्द काम शुरू किया जा सके। यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी फर्जी भुगतान या गलत बिलिंग को रोकने के लिए सख्ती से जांच की जाएगी।

इस क्रम में इंजीनियरों द्वारा जमा किए जाने वाले एमबी बुक की विस्तृत जांच करने और स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के अनुसार सभी संबंधित अभियंता और संवेदकों को जांच कराये जाने का आदेश दिया गया है। निगम प्रशासन का मानना है कि कागजी कार्रवाई और जमीन पर वास्तविक प्रगति का मिलान करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को रोका जा सके। शहर की साफ-सफाई कार्य को लेकर भी निगम प्रशासन सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है।

बता दें कि निगम क्षेत्र में 1 अगस्त से तात्कालिक व्यवस्था के तहत सफाई कार्य शुरू किया गया था, वह चुनाव के कारण स्थगित चल रही थी। आचार संहिता समाप्त होते ही अब स्थाई व्यवस्था के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नई एजेंसी का चयन की उम्मीद बढ़ गई है। इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया की पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साफ-सफाई व्यवस्था को स्थाई और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पारदर्शी एजेंसी चयन आवश्यक है।