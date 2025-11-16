Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Madhubani News : फर्जी भुगतान की रोकथाम के लिए होगी सख्त जांच

    By Abhay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:41 PM (IST)

    मधुबनी नगर निगम चुनाव के बाद विकास कार्यों को गति देने के लिए तैयार है। कर्मचारियों को फाइलें अपडेट करने और नए प्रस्तावों पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी भुगतान रोकने के लिए सख्त जांच होगी। सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नई एजेंसी का चयन किया जाएगा। निगम प्रशासन कागजी कार्रवाई और जमीनी हकीकत का मिलान करने पर जोर दे रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नगर निगम कार्यालय मधुबनी । जागरण

    जागरण संवाददाता, मधुबनी । बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम क्षेत्र में रूके विकास योजनाओं को अब तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। सोमवार से निगम कर्मचारियों अपनी पुरानी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे।

    जानकारी के अनुसार निगम के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी संचिकाओं को तत्काल अपडेट करें, ताकि नए वित्तीय और विकासात्मक प्रस्तावों पर जल्द काम शुरू किया जा सके। यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी फर्जी भुगतान या गलत बिलिंग को रोकने के लिए सख्ती से जांच की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस क्रम में इंजीनियरों द्वारा जमा किए जाने वाले एमबी बुक की विस्तृत जांच करने और स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के अनुसार सभी संबंधित अभियंता और संवेदकों को जांच कराये जाने का आदेश दिया गया है।

    निगम प्रशासन का मानना है कि कागजी कार्रवाई और जमीन पर वास्तविक प्रगति का मिलान करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को रोका जा सके। शहर की साफ-सफाई कार्य को लेकर भी निगम प्रशासन सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है।

    बता दें कि निगम क्षेत्र में 1 अगस्त से तात्कालिक व्यवस्था के तहत सफाई कार्य शुरू किया गया था, वह चुनाव के कारण स्थगित चल रही थी। आचार संहिता समाप्त होते ही अब स्थाई व्यवस्था के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नई एजेंसी का चयन की उम्मीद बढ़ गई है। इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया की पहल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साफ-सफाई व्यवस्था को स्थाई और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पारदर्शी एजेंसी चयन आवश्यक है।

    विनय प्रकाश, नगर प्रबंधक ने बताया कि निगम कर्मचारियों को अलग-अलग कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कायों में तेजी लाई जाएगी। सफाई कार्य की समीक्षा शुरू किया जा रहा है। कागजी कार्रवाई और जमीन पर वास्तविक प्रगति का मिलान करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी न हो।