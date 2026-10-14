मधुबनी में सकरी चीनी मिल चालू करने की दिशा में बड़ा कदम, सहकारी समिति के प्रथम बोर्ड का गठन 

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Sahkari Chini Mill Sakri: जिले में बंद पड़ी सकरी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लिमिटेड के गठन और निबंधन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। प्रस्तावित समिति को वैधानिक रूप देने के लिए प्रथम बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके तहत 10 प्रबंध समिति सदस्यों का चयन किया गया है।

डीएम बने प्रथम बोर्ड के अध्यक्ष इस महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा को प्रथम बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। डीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक और प्रशासनिक कार्रवाई से समिति के निबंधन का रास्ता साफ हो गया है।