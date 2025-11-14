Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajnagar vidhan sabha Chunav Result 2025: राजनगर सीट पर चला BJP का जादू, 20 हजार वोटों से बनाई बढ़त

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    राजनगर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुजीत कुमार ने 20 हजार वोटों से बढ़त बना ली है। राजद के बिश्नू देव मोची दूसरे स्थान पर हैं। जनसुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार को कम वोट मिले हैं। 1967 में कांग्रेस के आर. महतो यहाँ से जीते थे, जबकि 2020 में भाजपा के रामप्रीत पासवान विधायक बने थे। Rajnagar vidhan sabha Election Result 2025 में भाजपा का दबदबा दिख रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, राजनगर। Rajnagar vidhan sabha Election Result 2025: राजनगर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 37वीं सीट है। यहां 28 राउंड की गिनती होनी है और अब तक 8 राउंड की गिनती हुई है। आठ राउंड की गिनती के बाद ही भाजपा (BJP) प्रत्याशी सुजीत कुमार ने 20 हजार से ज्यादा वोटों की बढ़त बना ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां दूसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी (RJD) बिश्नू देव मोची (Bishnu Deo Mochi) हैं और तीसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार चल रहे हैं, उन्हें 8 राउंड में मात्र 1644 वोट मिले हैं।

    राजनगर सीट का इतिहास

    राजनगर विधानसभा सीट मधुबनी जिले में पड़ती है। यह सीट झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 1967 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के आर महतो चुनाव जीते थे। 2020 में बीजेपी के रामप्रीत पासवान यहां से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे।