मधुबनी जेल में रौशन की मौत पर प्रशांत किशोर की एंट्री, परिवार से मिलने के बाद सीधे SSP के दरबार पहुंचे

जागरण संवाददाता, मधुबनी। रामपट्टी मंडल कारा में बंदी रौशन यादव की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शनिवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेनीपट्टी पहुंचकर मृतक के स्वजन से मिले। उन्होंने परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और मामले में न्याय का भरोसा दिलाया।

परिवार ने लगाया हत्या का आरोप बेनीपट्टी निवासी 20 वर्षीय रौशन यादव की 10 अगस्त को जेल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। जेल प्रशासन ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं, मृतक के स्वजन का आरोप है कि रौशन की जेल में मारपीट और गला दबाकर हत्या की गई है। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मई से जेल में बंद था रौशन रौशन यादव रहिका थाना क्षेत्र के एक आर्म्स एक्ट मामले में मई माह से रामपट्टी मंडल कारा में बंद था। जेल में उसकी मौत के बाद परिजन लगातार मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

परिवार के साथ एसएसपी से मिले परिवार से मिलने के बाद प्रशांत किशोर स्वजन के साथ मधुबनी एसएसपी योगेंद्र कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने रौशन की मौत की जांच और रहिका थाना की भूमिका को लेकर एसएसपी से जानकारी ली।

दस दिन में जांच पूरी करने का आश्वासन एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जेल में मौत होने के कारण मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जांच की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि पूरे मामले में रहिका थाना की कार्यशैली कैसी रही। उन्होंने जांच दस दिन में पूरी करने का आश्वासन दिया है।