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मधुबनी जेल में रौशन की मौत पर प्रशांत किशोर की एंट्री, परिवार से मिलने के बाद सीधे SSP के दरबार पहुंचे

By Braj mohan mishraEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:35 PM (IST)

प्रशांत किशोर ने मधुबनी जेल में बंदी रौशन यादव की मौत के मामले में बेनीपट्टी पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के हत्या के आरोपों को सुना और न्याय का भरोसा दिलाते हुए एसएसपी से जांच की मांग की।

रौशन के परिवार के लोगों से मिलते पीके।

रौशन के परिवार के लोगों से मिलते पीके।

HighLights

  1. रौशन की मौत का सच जानने निकले प्रशांत किशोर

  2. पीड़ित परिवार से मिले और एसएसपी से पूछे सवाल

  3. एसएसपी ने दिया बड़ा भरोसा

जागरण संवाददाता, मधुबनी। रामपट्टी मंडल कारा में बंदी रौशन यादव की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शनिवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेनीपट्टी पहुंचकर मृतक के स्वजन से मिले। उन्होंने परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और मामले में न्याय का भरोसा दिलाया।

परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

बेनीपट्टी निवासी 20 वर्षीय रौशन यादव की 10 अगस्त को जेल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। जेल प्रशासन ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं, मृतक के स्वजन का आरोप है कि रौशन की जेल में मारपीट और गला दबाकर हत्या की गई है। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मई से जेल में बंद था रौशन

रौशन यादव रहिका थाना क्षेत्र के एक आर्म्स एक्ट मामले में मई माह से रामपट्टी मंडल कारा में बंद था। जेल में उसकी मौत के बाद परिजन लगातार मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

परिवार के साथ एसएसपी से मिले

परिवार से मिलने के बाद प्रशांत किशोर स्वजन के साथ मधुबनी एसएसपी योगेंद्र कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने रौशन की मौत की जांच और रहिका थाना की भूमिका को लेकर एसएसपी से जानकारी ली।

दस दिन में जांच पूरी करने का आश्वासन

एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जेल में मौत होने के कारण मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जांच की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि पूरे मामले में रहिका थाना की कार्यशैली कैसी रही। उन्होंने जांच दस दिन में पूरी करने का आश्वासन दिया है।

दो स्तर पर हो रही जांच

मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी चल रही है। इसके लिए अपर समाहर्ता बिरजू दास को जांच अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा न्यायिक अधिकारी भी मामले की जांच कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि निष्पक्ष जांच से ही रौशन की मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी।