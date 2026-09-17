पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाबा विंदेश्वर स्थान में जला आशीर्वाद का दीया, मंत्री नीतीश मिश्रा ने की पूजा

जागरण संवाददाता, मधुबनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बाबा विंदेश्वर स्थान मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंदिर प्रांगण में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया। उन्होंने इस कार्यक्रम की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कीं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।