    Madhubani News : क्यों घंटों लेट हुई पैसेंजर ट्रेन, यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाली वजह क्या है?

    By Md Ali Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    जयनगर से दरभंगा जाने वाली पैसेंजर ट्रेनें अक्सर घंटों लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रेन संख्या 55514, जयनगर-समस्तीपुर, को 67 ...और पढ़ें

    जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन। जागरण

    संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी) । अगर आप जयनगर से दरभंगा समेत अन्य शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो पर्याप्त समय और भोजन पानी के साथ ही पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने की सोचें। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के गंतव्य स्थान पहुंचने में निर्धारित समय से घंटों बाद ही पहुंचने की उम्मीद करें।

    हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत जयनगर भाया दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की जो अपनी नियत समय से घंटों विलंब से दरभंगा और समस्तीपुर पहुंच रही है।

    यह वही समस्तीपुर स्टेशन है जहां मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय भी अवस्थित है। ट्रेन के निर्धारित समय से घंटों विलंब होने पर रेल प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है। रविवार को ट्रेन नंबर 55514 जयनगर समस्तीपुर अपनी निर्धारित समय सुबह 7:55 बजे जयनगर से प्रस्थान करने के बाद कई स्टेशनों पर विलंब होने के बाद काकरघाटी स्टेशन समय करीब 12:30 बजे खड़ी थी।

    इसी बीच जयनगर आरा ट्रेन नंबर 13225 इंटरसिटी एक्सप्रेस के आने पर सभी रेल यात्रियों ने पैसेंजर ट्रेन से उतर कर इंटरसिटी एक्सप्रेस से अपने गंतव्य स्थान की यात्रा पूरी किया। पैसेंजर ट्रेन से इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैठने के बाद रेल यात्रियों ने चैन की सांस ली।

    आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 55514 जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन जयनगर से सुबह 7:55 बजे प्रस्थान तो करती है। लेकिन महज 67 किलोमीटर की दूरी तय करने में निर्धारित समय से एक से दो घंटे लगता हैं। बीते एक सप्ताह का रिकार्ड देखे तो उक्त ट्रेन को जयनगर से दरभंगा पहुंचने में निर्धारित समय से प्रत्येक दिन एक घंटे या उससे अधिक का समय लगा है।

    जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 55514 जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन जयनगर से प्रत्येक दिन सुबह 7:55 बजे प्रस्थान कर दरभंगा 10:05 एवं समस्तीपुर 12:35 बजे पहुंचना है।

    जयनगर से दरभंगा 67 किलोमीटर की दूरी में 8 स्टेशन व 7 हाल्ट को पार करते हुए 2 घंटे में दरभंगा पहुंचना है। जयनगर दरभंगा दो घंटे के रनिंग टाईम के बदले घंटों विलंब से दरभंगा समस्तीपुर पहुंचना आम बात हो गया है।

    रेल यात्री महावीर कसेरा, हनुमान यादव, जगदंबा देवी, राज कुमार सिंह, परमेश्वर पूर्वे दमानंद झा एवं मो. सिकंदर समेत अन्य रेल यात्रियों की मांने तो जयनगर दरभंगा पैसेंजर ट्रेन को सबसे अधिक राजनगर, पंडौल, सकरी, तारसराय एवं काकरघाटी स्टेशनों पर घंटों लगा कर मालगाड़ी या अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों को आगे स्टेशन के लिए बढ़ाया जाता है।

    इस संदर्भ में पूछे जाने पर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जन संपर्क पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था आपरेटिंग के अधीन है।

    वर्तमान में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन और मालगाड़ी के कारण कई समस्याएं आती है। बावजूद लंबी दूरी एवं कार्यालय समय में सभी ट्रेनों को प्रमुखता के साथ चलाया जा रहा है। सभी यात्रियों को एक समान देखते हैं।