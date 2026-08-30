बिहार में दुर्गापूजा से दीपावली तक कमाई का मौका, 10वीं पास युवाओं के लिए भी बढ़ेंगी गिग जॉब

जागरण संवाददाता, मधुबनी। दुर्गापूजा से दीपावली तक ई-कॉमर्स कारोबार में आने वाली तेजी मधुबनी के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगी। अमेजन के वेंडर एजेंसी के अनुसार इस साल अकेले मधुबनी जिले में करीब 200 नई सीजनल गिग नौकरियां मिलने की संभावना है।

पिछले साल मधुबनी में करीब 150 से 200 सीजनल गिग जॉब सृजित हुई थीं। मधुबनी शहर के अलावा बेनीपट्टी, झंझारपुर और जयनगर में भी अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य ई-कॉमर्स कंपनियां थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से डिलीवरी सेवाएं संचालित करती हैं। त्योहार के दौरान ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने से इन एजेंसियों पर डिलीवरी मैन की मांग बढ़ जाती है।

मधुबनी शहर में छह से अधिक कार्यालय, 100 से ज्यादा कर्मी स्टेडियम चौक स्थित नंदनी इंटरप्राइजेज के अमेजन मैनेजर शुभम कुमार ने बताया कि मधुबनी शहर में अमेजन का एक कार्यालय है, जहां फिलहाल 25 डिलीवरी मैन कार्यरत हैं। झंझारपुर में 18 और जयनगर में 13 डिलीवरी मैन काम कर रहे हैं। त्योहार के सीजन में करीब 10 अतिरिक्त डिलीवरी मैन रखने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि डिलीवरी मैन की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता सामान्यतः दसवीं पास रखी जाती है।

डिलीवरी मैन को प्रति बॉक्स करीब 12 से 15 रुपये भुगतान किया जाता है। काम के दौरान डिलीवरी के लिए निर्धारित क्षेत्र में सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। सीजन में ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ने के साथ डिलीवरी का काम भी कई गुना बढ़ जाता है।

एक एजेंसी में 15, सीजन में 10 की अतिरिक्त जरूरत डिलीवरी कोरियर कंपनी के मैनेजर रवि कुमार पूर्वे ने बताया कि मधुबनी शहर में उनकी एजेंसी में फिलहाल 15 डिलीवरी मैन काम कर रहे हैं। त्योहार के सीजन में करीब 10 अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत पड़ती है।

उन्होंने बताया कि शहर में अलग-अलग कंपनियों की छह से अधिक डिलीवरी एवं कोरियर एजेंसियां संचालित हैं, जिनमें मिलाकर 100 से अधिक कर्मी काम कर रहे हैं। इस तरह से बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर जैसे शहरी क्षेत्र में छह-सात एजेंसियां काम कर रही हैं। अनुमान के अनुसार पूरे जिले में 15 से ज्यादा एजेंसी हैं। जहां 300 से 350 डिलीवरी मैन होंगे। त्योहार के दौरान यह संख्या 500 से 550 तक होगी।

युवाओं के लिए कम समय में कमाई का विकल्प गिग जॉब की खासियत यह है कि इसमें युवाओं को स्थायी नौकरी की तरह लंबी भर्ती प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। त्योहार के सीजन में जरूरत के अनुसार एजेंसियां अतिरिक्त डिलीवरी मैन रखती हैं।