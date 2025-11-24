Language
    मधुबनी में शराब कारोबारियों के बीच गोलीबारी, पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

    By Md Ali Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    बिहार में शराब कारोबारियों के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर गोलीबारी हुई। इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

     पैसे के लेनदेन को लेकर गोलीबारी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, लदनियां। लदनियां थाना क्षेत्र के गजहारा गांव में शनिवार की रात दो शराब कारोबारी के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से ईलाज के लिए सीएचसी में भर्ती के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    घायल व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के पोरयाही गांव निवासी धीरज कामत (26) बताया गया है।  घटना की सूचना मिलते ही लदनियां थाना पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी थाना क्षेत्र के गजहारा नव टोली गांव निवासी किशोर पाल को गिरफ्तार किया है।  

    घटना को लेकर मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने रविवार की रात लदनियां थाना एवं घटना स्थल का भ्रमण करने के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि घायल व्यक्ति धीरज कामत व गिरफ्तार किशोर पाल दोनों शराब कारोबारी के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर बाद विवाद हुआ और एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाई।

    उन्होंने बताया कि मामलें की जांच के लिए जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल के माध्यम से कराया गया है। सदर अस्पताल में भर्ती घायल व्यक्ति का फर्द बयान लिया गया है। बयान में उसने कहा कि बाइक से अपने एक साथी के साथ जा रहा था। गजहरा गांव के पास किशोर पाल ने धीरज कामत पर गोली चलाई।

    जिससे गोली उसके गले से छू कर निकल गई। इसी बीच घायल व्यक्ति के दो लोगों ने किशोर पाल के घर पर जाकर गोली चलाने की बात पूछा तो किशोर पाल व उसका भाई सागर पाल ने दोनों व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

    इस क्रम में दोनों व्यक्ति घायल हो गया और दोनों का ईलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर दो अलग-अगल मामलें दर्ज किया गया है। एक मामला आर्म्स एक्ट एवं धीरज कामत पर जान से मारने के उद्देश्य से हमला करने का दूसरा मामला दर्ज किया गया है।

    किशोर पाल व उसके भाई के हाथों घायल दोनों व्यक्ति के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्त किशोर पाल का भाई सागर पाल, ललन सिंह एवं चंद्र दीप यादव के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि किशोर पाल की गिरफ्तारी की गई है। 

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल व्यक्ति का ईलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक व लदनियां थाना पुलिस द्वारा फर्द बयान लिया गया है। बयान के आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। उन्होंने बताया एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर लेगी। 