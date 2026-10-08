तस्कर 'चाची' के सिंडिकेट पर शिकंजा: मधुबनी में NIA, CBI और पुलिस का एक्शन, बॉर्डर पर मोबाइल नेटवर्क बंद

जागरण संवाददाता, मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जानकीनगर और दुहबी बाजार गुरुवार सुबह तीन बजे से ही पुलिस छावनी में तब्दील है। मौके पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है।

सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके का मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया है। लोगों के फोन काम नहीं कर रहे हैं। मौके पर मोबाइल टावर डंप करने वाला वाहन भी लगाया गया है। जिला भर के थानों की पुलिस, कैदी वाहन समेत तीस से अधिक गाड़ियों से पूरा बाजार घेर दिया गया है। किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती सीमा के उस पार नेपाली क्षेत्र में भी नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती है। दोनों देशों की फोर्स ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार यह बड़ी कार्रवाई जानकीनगर से चरस के साथ गिरफ्तार कृष्णा ठाकुर कांड और कुख्यात तस्कर हीरा महासेठ उर्फ चाची के नेटवर्क से जुड़ी है।

पुलिस ने कृष्णा ठाकुर और चाची के दुकान-गोदाम से लेकर भारत-नेपाल सीमा तक फोर्स तैनात कर दी है। चाची का करोड़ों का सिंडिकेट 14-15 सितंबर की रात को गिरफ्तार 60 साल की हीरा देवी महासेठ उर्फ चाची पर जाली नोट, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और शराब तस्करी के आरोप हैं। जांच में सामने आया है कि परिवार में काम बंटा है। बेटा राजीव काठमांडू में पचास करोड़ की संपत्ति पर बीयर बार चलाता है, बाकी बेटे बॉर्डर पर कारोबार देखते हैं। पति भरत महासेठ भी जाली नोट मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है।

चाची के मोबाइल से मिले सुराग के बाद एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। आज का ऑपरेशन उसी कड़ी का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आधिकारिक बयान का इंतजार है। 2 अगस्त को चाची के पति गिरफ्तार चाची के पति भरत महासेठ को 2 अगस्त को एसटीएफ और एसएसबी ने जाली नोट के साथ पकड़ा था। इसकी पुष्टि मुजफ्फरपुर में फॉरेंसिक टीम ने की है। फाइनल टेस्ट के लिए जाली नोट के सैंपल नासिक भेजा गया था। वहीं, चरस के साथ जिस कृष्णा ठाकुर को पकड़ा गया था वह पूर्व नक्सली है।