मधुबनी में मिथिला चित्रकला ई कॉमर्स पोर्टल लांच, अब कलाकारों को सीधे मिलेगा वैश्विक बाजार

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Mithila Painting Ecommerce Portal: मिथिला की विश्वप्रसिद्ध लोककला को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कलाकारों को सीधे बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है।

सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में मिथिला चित्रकला ई-कॉमर्स पोर्टल के पहले चरण का भव्य उद्घाटन किया गया। राज्यसभा सांसद संजय झा, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह और जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर पोर्टल का शुभारंभ किया।

सीधे जुड़ेंगे वैश्विक ग्राहक जिलाधिकारी आनंद शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में विकसित यह डिजिटल मंच स्थानीय कलाकारों को अपनी कलाकृतियों को देश-विदेश के खरीदारों तक सीधे पहुंचाने का अवसर देगा। पारंपरिक कला को ई-कॉमर्स व्यवस्था से जोड़ने से कलाकारों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इस व्यवस्था से कलाकारों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान को मजबूती मिलेगी।